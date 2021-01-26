Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января собрались в центре Вашингтона, вокруг здания Капитолия, где обе палаты Конгресса должны были утвердить результаты выборов главы государства. Этому предшествовали резкие заявления действующего главы государства о том, что он не признает результаты выборов и считает их сфальсифицированными. Также Трамп призвал вице-президента США Майка Пенса, который по закону возглавляет Сенат, проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат Конгресса результаты выборов президента в США. Но Пенс отказался это сделать. Через некоторое время многочисленные сторонники Трампа ворвались в Капитолий, откуда в страхе бежали конгрессмены и сенаторы. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала привлечь Национальную гвардию, чтобы очистить Капитолий от толпы, но в Пентагоне заявили, что не отправят войска в столицу. События приняли неожиданный оборот. Уже 11 января Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и поручил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) принять меры для предотвращения угроз в связи с предстоящей инаугурацией следующего президента — Джо Байдена. Усиливать их начнут с 13 января. Читайте также: Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне

ИА REGNUM Конгресс США

23:32 06.01.2021 В ЛДПР провели параллель между происходящим в США и февральской революцией в России. Об этом: В ЛДПР происходящее в США сравнили с февралем 1917 года

23:36 06.01.2021 Президент США Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах в США, которые прошли в ноябре 2020 года. Об этом в среду, 6 января, сообщил сам глава государства во время выступления перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне. Об этом: Трамп о выборах в США: «Мы никогда не признаем поражения»

23:36 06.01.2021 Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что на прошедших в Джорджии выборах в Сенат имели место фальсификации в пользу кандидатов от Демпартии. Подробнее: Трамп заявил о фальсификациях на выборах в Сенат в штате Джорджия

23:37 06.01.2021 В Соединённых Штатах приостановили совместное заседание Сената и палаты представителей Конгресса по утверждению итогов президентских выборов после возражений ряда законодателей от Республиканской партии. Читайте подробнее: В США приостановили заседание Конгресса по утверждению итогов выборов

23:38 06.01.2021 Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс заявил, что не имеет полномочий, чтобы отвергнуть итоги голосования коллегии выборщиков. Читайте также: Пенс заявил об отсутствии полномочий оспаривать итоги выборов

23:39 06.01.2021 В здание Капитолия в Вашингтоне пытаются прорваться митингующие, которые являются сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом: Между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения в Вашингтоне

23:39 06.01.2021 В Соединённых Штатах протестующие ворвались в здание Конгресса, заявил 6 января председательствовавший на заседании верхней палаты сенатор Джеймс Лэнкфорд. Подробнее: В США протестующие ворвались в здание Конгресса

23:40 06.01.2021 Жителям США, которые протестуют в Вашингтоне, нужно действовать мирно. Об этом сообщил 6 января президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter. Читайте об этом: Трамп призвал протестующих действовать мирно

23:41 06.01.2021 Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне, призвав Конгресс и законодательные органы штатов как можно скорее провести избирательную реформу. Об этом: Трамп призвал Конгресс провести избирательную реформу

23:41 06.01.2021 Вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса и членов Конгресса эвакуируют из Капитолия. Об этом: Вице-президента и членов Конгресса США эвакуировали из Капитолия

23:42 06.01.2021 В США сотрудники службы безопасности Капитолия с оружием в руках приказывают ворвавшимся в Конгресс протестующим покинуть здание. Об этом сообщает Национальное общественное радио Соединённых Штатов. Об этом: Полицейские с оружием в руках приказывают протестующим покинуть Капитолий

23:42 06.01.2021 Комендантский час ввели на фоне беспорядков в столице США. Об этом 6 января сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: В столице США на фоне беспорядков ввели комендантский час

23:42 06.01.2021 В Соединённых Штатах в результате столкновений у здания Капитолия ранен человек, передает телеканал MSNBC. Подробнее: В США появились первые пострадавшие в столкновениях у Капитолия

23:46 06.01.2021 По словам двух источников телеканала СNN, на территории Капитолия застрелена женщина. Пострадавшая находится в критическом состоянии после выстрела в грудь. Источники CNN не смогли сообщить больше подробностей об обстоятельствах стрельбы. Напомним, что в эти минуты в центре Вашингтона собрались сторонники действующего президента Дональда Трампа, которые не признают результаты президентских выборов. Протестующие уже помешали проведению совместного заседания обеих палат Конгресса для оглашения результатов голосования Коллегии выборщиков. Как передает телеканал CNN, прямо сейчас протестующие находятся в здании Капитолия. В эфире слышны звуки бьющихся стекол и крики толпы. Об этом: Раненная в здании Капитолия девушка находится в критическом состоянии — CNN

00:01 07.01.2021 Часть поддерживающих президента Соединённых Штатов Дональда Трампа начинает покидать ступени Конгресса США, передает телеканал ABC. Читайте также: Часть сторонников Трампа покидает здание Конгресса США

00:16 07.01.2021 Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих прекратить осаду Конгресса, а Дональда Трампа — выступить по телевидению и потребовать от своих сторонников прекратить беспорядки. Происходящее в Вашингтоне Байден назвал «мятежом».

00:20 07.01.2021 Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение направить военнослужащих Национальной гвардии «и других федеральных служб безопасности» к зданию Конгресса, сообщили в пресс-службе Белого дома. Также Трамп призвал «отказаться от насилия и сохранять спокойствие», отметили в пресс-службе.

00:22 07.01.2021 Дональд Трамп в обращении к своим сторонникам призвал их покинуть здание Капитолия. Президент США предложил им «идти домой с миром».

00:23 07.01.2021 Генсек НАТО шокирован происходящим в Вашингтоне и призвал уважать результаты демократических выборов. Читайте подробнее: Генсек НАТО призвал уважать реузльтаты демократических выборов в США

00:27 07.01.2021 Дональд Трамп в обращении к своим сторонникам заявил, что «знает, что им больно», ведь «выборы были украдены». Тем не менее сейчас протестующим следует «идти домой с миром», несколько раз повторил президент США.

00:29 07.01.2021 Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих покинуть здание Капитолия в Вашингтоне немедленно. Соответствующий призыв он разместил на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Пенс призвал протестующих немедленно покинуть Капитолий

00:37 07.01.2021 По сообщению NBC, в здание Конгресса США вошли бойцы спецназа.

00:41 07.01.2021 Twitter не позволяет ни комментировать, ни распространять обращение Дональда Трампа к своим сторонникам, в котором он призвал всех «мирно идти домой». Сообщение президента США помечено «спорным», в стандартном пояснении Twitter упоминается «риск насилия» при распространении этого сообщения.

00:42 07.01.2021 Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал захват Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего американского лидера Дональда Трампа«покушением на самое священное право американцев: выполнять свою работу», сообщает Associated Press. Читайте также: Байден назвал захват Капитолия покушением на священные права американцев

00:43 07.01.2021 Действующий президент США призвал своих сторонников разойтись по домам с миром. Читайте также: Трамп в видеообращении призвал сторонников покинуть Капитолий

00:43 07.01.2021 По сообщению CNN, в здании Капитолия нашли и обезвредили бомбу.

00:49 07.01.2021 Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в Вашингтоне произошло «невиданное нападение на американскую демократию», которая сейчас находится «в осаде». «Это не Америка» — написал Боррель на своей странице в Twitter, добавив, что «результаты выборов 3 ноября должны в полной мере уважаться».

00:50 07.01.2021 Сотрудники правоохранительных органов США обнаружили три подозрительных устройства у здания Капитолия в Вашингтоне, передает телеканал Fox News. Об этом: У здания Капитолия нашли три подозрительных устройства

00:52 07.01.2021 Член Конгресса США Ильхан Омар заявила СМИ, что начала готовить документы для импичмента Дональда Трампа.

01:07 07.01.2021 Сертификаты с результатами голосования коллегии выборщиков успели эвакуировать из Капитолия сотрудники Сената США. Читайте также: Бюллетени с итогами голосования выборщиков успели эвакуировать из Капитолия

01:14 07.01.2021 По сообщениям американских СМИ, из зала заседаний Сената вывели всех протестующих.

01:19 07.01.2021 Президент США Дональд Трамп должен получить импичмент от Конгресса и покинуть Белый дом, заявила конгрессмен от Демпартии Ильхан Омар на своей странице в Twitter. Об этом: Конгрессмен от демократов заявила о подготовке импичмента Трампу

01:23 07.01.2021 Американские конгрессмены планируют возобновить процедуру подведения итогов выборов до конца дня.

01:24 07.01.2021 Видеообращение Трампа к сторонникам помечено руководством Twitter как спорное, его нельзя ретвитить, комментировать и «лайкать». Читайте также: Руководство Twitter запретило ретвит видеообращения Трампа

01:31 07.01.2021 В полиции Вашингтона подтвердили, что во время стрельбы в здании Конгресса один человек получил пулевое ранение. По данным местных СМИ, пострадавшая скончалась в больнице.

01:44 07.01.2021 Бойцы спецназа обследуют здание Конгресса США совместно с сотрудниками полиции Капитолия. Об этом: Сотрудники спецназа ФБР США вошли в здание Конгресса

01:47 07.01.2021 Члены Конгресса США намерены продолжить подведение итогов президентских выборов в безопасном месте, передает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник в американском Сенате. Читайте также: В США решили подвести итоги выборов в безопасном месте

01:58 07.01.2021 Сторонники Трампа покидают Капитолий через Западный и Восточный входы. Подробности в материале: Всех сторонников Трампа вывели из здания Конгресса

02:01 07.01.2021 Протесты сторонников президента США Дональда Трампа в Вашингтоне являются неудачной попыткой государственного переворота, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает телеканал Fox News. Подробности в материале: Губернатор Нью-Йорка назвал захват Капитолия попыткой госпереворота

02:13 07.01.2021 Полиция США использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих сторонников президента страны Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщает агентство Associated Press. Подробности в материале: Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа

02:14 07.01.2021 По данным полиции округа Колумбия, все задержанные прибыли в Вашингтон из других городов. Читайте также: Полицией задержаны как минимум 20 участников беспорядков в Вашингтоне

02:30 07.01.2021 Женщина получила огнестрельное ранение в ходе беспорядков возле здания Конгресса в Вашингтоне. Об этом: Скончалась женщина, пострадавшая при беспорядках в Капитолии

02:35 07.01.2021 Бывший президент США Джордж Буш — младший осудил протестную акцию сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне и захват здания Капитолия, передает телеканал Fox News. Об этом: Экс-президент США Джордж Буш — младший осудил попытку захвата Капитолия

02:51 07.01.2021 Руководство социальных сетей назвало удаление видеообращения Трампа необходимыми мерами в чрезвычайной ситуации. Читайте также: Видеообращение Трампа к протестующим заблокировали Facebook и YouTube

03:19 07.01.2021 Госдепартамент США призвал американских дипломатов перестать на время публиковать записи в социальных сетях, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Об этом: Госдеп США попросил дипломатов не комментировать ситуацию в стране

03:23 07.01.2021 Приказ на развёртывание сил Национальной гвардии в округе Колумбия для поддержания порядка отдал вице-президент США Майк Пенс. Об этом: Нацгвардию в Вашингтон для поддержания порядка направил Пенс, а не Трамп

03:41 07.01.2021 Были удалены записи Трампа, где он называет президентские выборы в США «сфальсифицированными» и «украденными», в том числе его обращение к сторонникам и участникам протестов в Вашингтоне. Читайте также: Twitter удалил три записи Трампа и заблокировал его аккаунт на 12 часов

03:47 07.01.2021 Администрация соцсети Twitter пригрозила президенту США Дональду Трампу вечной блокировкой учетной записи, передает телеканал Fox News. Читайте подробнее: Twitter пригрозил Трампу вечной блокировкой аккаунта

04:11 07.01.2021 Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что сенаторы продолжат заседание Конгресса, посвящённое утверждению результатов голосования выборщиков, как только будет разрешено вернуться в здание Капитолия. Читайте также: Конгресс США в течение дня продолжит процедуру утверждения итогов выборов

04:37 07.01.2021 Глава аппарата первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм подала в отставку в связи с протестными акциями сторонников американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне, передает телеканал CNN. Читайте подробнее: Глава аппарата первой леди США подала в отставку

04:47 07.01.2021 Заседание началось с выступления вице-президента США Майка Пенса. Об этом: Сенат Конгресса США возобновил прерванное из-за беспорядков заседание

05:23 07.01.2021 Беспорядки в центре Вашингтона осудили демократы и экс-президенты Билл Клинтон, Барак Обама, Джимми Картер и республиканец Джордж Буш — младший. Читайте подробнее: Беспорядки в центре Вашингтона осудили четыре экс-президента США

05:31 07.01.2021 Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов выступил с осуждением протестных акций в американской столице Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба комитета на официальной странице в Twitter. Об этом: Республиканская партия осудила протесты в Вашингтоне

05:43 07.01.2021 Доступ в социальные сети Instagram и Facebook закрыт для Трампа на 24 часа за нарушение политики социальной сети. Читайте подробнее: Instagram и Facebook на сутки заморозили аккаунты Трампа

05:48 07.01.2021 Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отстранения главы государства от власти, передает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники. Об этом: Администрация президента США задумалась об отстранении Трампа от власти

06:06 07.01.2021 Губернатор Нью-Йорка Куомо пояснил, что бойцы нацгвардии будут направлены для помощи при передаче президентской власти. Читайте также: Бойцы нацгвардии направлены в Вашингтон для помощи в мирной передаче власти

06:09 07.01.2021 Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен может подать в отставку в ближайшее время в связи с беспорядками в Вашингтоне, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: Советник Трампа по нацбезопасности задумался об уходе в отставку

07:09 07.01.2021 Погибшая в здании Капитолия женщина проживала в штате Калифорния, была убеждённой сторонницей Трампа и около 14 лет отслужила в ВВС США. Об этом: Погибшая в здании Конгресса женщина была ветераном ВВС США

07:26 07.01.2021 Действие комендантского часа в Вашингтоне продлится с 18:00 6 января (02:00 мск 7 января) до 06:00 7 января (14:00 мск). Об этом: В Вашингтоне задержаны около 30 нарушителей комендантского часа

07:29 07.01.2021 Мэр американского столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер продлила режим чрезвычайной ситуации на 15 дней после беспорядков в Вашингтоне. Об этом говорится в официальном заявлении политика. Об этом: В Вашингтоне продлили режим ЧС на 15 дней

07:40 07.01.2021 Демонстранты в более чем десяти штатах США собирались возле зданий, в которых проводятся заседания местных законодателей. Практически все акции протеста были мирными, полиция задержала лишь несколько человек. Об этом: Акции в поддержку Трампа состоялись более чем в десяти американских штатах

07:42 07.01.2021 Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что расстроен беспорядками в американском Вашингтоне. Об этом глава индийского правительства рассказал на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Премьер-министр Индии опечалился новостями о беспорядках в США

08:13 07.01.2021 Одна женщина погибла от огнестрельного ранения, полученного в Капитолии, причины смерти ещё одной женщины и двух мужчин не уточняются. Читайте также: В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

10:04 07.01.2021 «Сегодня в Вашингтоне должны были состояться содержательные дебаты, мирный протест и верховенство закона, а не хаос и разговоры о переворотах. Я безоговорочно осуждаю любое насилие и преступные действия и молюсь о восстановлении мира», — конгрессмен Скотт Перри, Твиттер, 6 января.

10:05 07.01.2021 «Я в безопасности. Однако эти действия неприемлемы. Мы — нация законов, а не нация насилия. Спасибо полиции Капитолия США за вашу работу в это время», — конгрессмен Дэвид Кастофф, Твиттер, 6 января.

10:07 07.01.2021 «Те, кто совершил это нападение на наше правительство, должны быть выявлены и привлечены к ответственности по всей строгости закона. Их действия противны демократии», — сенатор Линдси Грэм, Твиттер, 7 января.

10:08 07.01.2021 «В Америке мы можем не соглашаться, не будучи неприятными. Протест против какого-либо дела уместен, но насилие любого рода недопустимо», — конгрессмен Рон Эстис, Твиттер, 6 января.

10:12 07.01.2021 «Арестуйте этого человека». Цитата из Твиттера конгрессмена Карен Басс, 7 января.

10:41 07.01.2021 Бумеранг «цветных революций» возвращается в США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Читайте подробнее: В Госдуме объяснили попытку захвата Капитолия

10:44 07.01.2021 Конгресс США, несмотря на события 6 января, когда толпа сторонников действующего президента Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, все же продолжил утверждение итогов выборов главы государства. Об этом: Конгресс США продолжает утверждение итогов выборов президента

10:50 07.01.2021 Праздник демократии закончился, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Читайте также: На фоне протестов в США Косачёв припомнил Нуланд «печеньки»

11:01 07.01.2021 Прошедшие в США беспорядки «несомненно стали политическим рождественским подарком российским СМИ, политологам, политикам и дипломатам», считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). Подробности в материале: Депутат Госдумы: беспорядки в США стали рождественским подарком

11:16 07.01.2021 В ходе протестов у Капитолия в Вашингтоне задержаны 52 человека, из них 26 непосредственно в здании Конгресса. Об этом: В ходе столкновений у Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека

11:28 07.01.2021 О своем потрясении в связи с произошедшим в здании Капитолия в Вашингтоне заявил бывший президент Украины, депутат украинского парламента Петр Порошенко. Последние события в США он назвал «вызовом для американской демократии». Об этом 7 января он написал в своем telegram-канале. Читайте также: Порошенко назвал события в США последствием «насильственной риторики»

11:30 07.01.2021 США утратили право задавать курс на демократию, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Подробности в материале: Косачёв и Слуцкий констатировали раскол Америки

11:42 07.01.2021 Член Сената Соединенных Штатов Джин Шахин, комментируя захват сторонниками действующего президента США Дональда Трампа Капитолия, в качестве примера привела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Выступление сенатора опубликовал телеканал C-CPAN2. Читайте подробнее: Сенатор США призвала Трампа последовать примеру Саакашвили

12:27 07.01.2021 Конгресс США утвердил итоги выборов президента Соединенных Штатов — победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Читайте подробнее: Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента

12:31 07.01.2021 То, что мы все могли наблюдать в Вашингтоне 6 января, является последней отчаянной попыткой президента Дональда Трампа остаться у власти. Он готов на все, чтобы не оказаться в тюрьме. Даже если это означает раскол Республиканской партии и риск гражданской войны. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон. «За тридцать лет, которые я наблюдаю за американской политикой, я никогда не испытывал ничего подобного. Просто невообразимые сцены. Тысячи протестующих штурмуют парламент страны, Капитолий, по настоянию действующего президента. Это настолько безумно, что просто в голове не укладывается. Очевидно, что сотрудники службы безопасности и представить себе подобное не могли. Хотя все знали, что тысячи сторонников Трампа поедут в Вашингтон на демонстрацию, меры безопасности вокруг здания Конгресса были минимальными. У горстки полицейских не было шанса, когда внутрь ворвалась толпа. Читайте также: Aftonbladet: Трамп готов на всё, чтобы не оказаться в тюрьме

12:36 07.01.2021 6 января 2021 г. — «дата, которая будет жить в позоре». Причиной тому стал президент Дональд Трамп. В свою очередь журналист шведской газеты Expressen Матс Ларссон напомнил своим читателям, кем впервые были произнесены эти слова в истории США. Безусловно, это одни из самых известных и сильных слов в истории ораторского искусства американских президентов. И произнесены они были Франклином Рузвельтом 7 декабря 1941 года, в день нападения Японии на Соединенные Штаты. Читайте также: Expressen: Трамп превратился в монстра Франкенштейна

12:40 07.01.2021 Ввиду того, что 6 января у здания Капитолия в Вашингтоне начались беспорядки, после чего в столице США бы введен комендантский час, тренировочная база хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» была закрыта. Об этом 7 января сообщается на странице базы в соцсети Twitter. Об этом: Тренировочная база ХК «Вашингтон» закрыта из-за беспорядков в городе

12:43 07.01.2021 В течение пяти лет Дональд Трамп говорил о «законе и порядке». Но его политическое движение взорвалось 6 января явным беззаконием, когда сотни сторонников штурмовали здание Конгресса в Вашингтоне. Они били окна, нападали на охранников с огнетушителями и использовали социальные сети, распространяя угрозы расправы. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Мартин Гелин. «Что поразительно, так это отсутствие немедленных действий со стороны полиции и сил национальной гвардии. Мы были свидетелями гораздо более жесткого контроля во время антирасистских протестов в Вашингтоне этим летом, где полиция применяла слезоточивый газ. Теперь сторонникам Трампа удалось ворваться в здание Конгресса и прервать формальный процесс сертификации победы Джо Байдена на выборах. Конгрессмены были вынуждены бежать в защищенные бункеры. Даже собственный вице-президент Трампа Майк Пенс был вынужден укрыться в секретном месте, чтобы спрятаться от сторонников Трампа… Читайте также: DN: беспорядки в Капитолии — восстание в «трениках» и расистских толстовках

12:43 07.01.2021 В те часы, когда протестующие захватили части самого важного политического здания Соединенных Штатов, страна впала в глубокий кризис. Удивленный мир был вынужден наблюдать, как полиция с оружием в руках защищает избранных представителей народа в крупнейшей демократии мира. Все это кажется таким недостойным, и, вполне возможно, что конец политической карьеры Дональда Трампа будет насильственным. Об этом сообщил корреспондент телеканала SVT в США Стефан Осберг. Об этом: SVT: не исключен насильственный конец политической карьеры Дональда Трампа

12:45 07.01.2021 Штурм Капитолия окончательно ускорит бракоразводный процесс республиканцев с Дональдом Трампом. На практике же страну в течение последних двух недель пребывания Трампа у власти может возглавить вице-президент Майк Пенс. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Бьорн Клеен. «Я не знаю ни одного района в Вашингтоне, кроме Белого дома и Пентагона, который бы так хорошо не охранялся, как здание Капитолия. Это как прогулка по военной базе. Охранники на каждом углу, сварливые люди с оружием на выступах здания, большие черные машины, готовые в кратчайшие сроки эвакуировать важных людей… Но теперь сторонники Трампа праздно болтаются среди величественных атрибутов власти. Кто-то занимает место председателя в зале заседаний, а кто-то вламывается в кабинет спикера… Подробности в материале: DN: вице-президент Пенс может возглавить США в ближайшие две недели

13:06 07.01.2021 Заместитель помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер подал в отставку в связи с беспорядками в Вашингтоне. Читайте подробнее: Члены команды Трампа начали подавать в отставку

14:05 07.01.2021 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал Дональда Трампа взять власть в свои руки. Читайте также: Жириновский призвал Трампа ввести чрезвычайное положение

14:14 07.01.2021 Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу беспорядков в Вашингтоне на своей официальной странице в социальной сети Twitter, заявив, что «верит в силу американской демократии». В четверг, 7 января, лидер Франции опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «Франция поддерживает американский народ… как и все другие нации, которые выбирают своих лидеров, свою судьбу путем свободных демократических выборов». «Я хотел бы выразить нашу веру в силу американской демократии… мы совместно боремся за то, чтобы наши демократии смогли выйти сильными из этой ситуации, которую проживаем мы все», — добавил Макрон. Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 января заместитель помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер подал в отставку в связи с беспорядками в Вашингтоне. Подробности в материале: Макрон высказался о беспорядках в США

14:41 07.01.2021 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «решительном осуждении насилия» в отношении Конгресса Соединенных Штатов Америки. Таким образом 7 января пресс-служба украинского президента прокомментировала последние события в Вашингтоне. Читайте подробнее: Зеленский решительно осудил «беспрецедентное насилие» против Конгресса США

15:14 07.01.2021 События в США требуют серьезного анализа и оценки, но уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин советует США обновить политическую систему

15:16 07.01.2021 С избранием нового президента США противостояние демократов и республиканцев не закончится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). Подробности в материале: В Госдуме отметили сбой «голливудской» правоохранительной системы в США

15:31 07.01.2021 История с Дональдом Трампом показывает кризис современного капитализма и его институтов, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Читайте также: Депутат Госдумы назвал девиацией ситуацию с Трампом

15:57 07.01.2021 Демократические институты Соединенных Штатов доказали свою состоятельность. Так прокомментировала ситуацию в США президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 января на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Президент Грузии отреагировала на беспорядки в США

16:13 07.01.2021 События в Вашингтоне, где 6 января сторонники главы Белого дома Дональда Трампа ворвались в Капитолий, являются внутренним делом США. Об этом 7 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам ТАСС. Читайте также: МИД РФ о протестах в Вашингтоне: «Внутреннее дело США»

16:30 07.01.2021 О событиях в Вашингтоне, где 6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, никто не мог и подумать. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 7 января президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая по случаю Рождества храм Воздвижения Креста Господня. Об этом: Лукашенко о событиях в Вашингтоне: «Кто бы мог подумать?»

16:32 07.01.2021 Беспокойство по поводу происходящего в США выразил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Ситуацию он 7 января прокомментировал на свой странице в Twitter. Читайте также: Премьер-министр Грузии выразил беспокойство по поводу происходящего в США

16:34 07.01.2021 В Соединённых Штатах Федеральное бюро расследований призвало граждан содействовать в сборе информации об активных зачинщиках беспорядков 6 января в Вашингтоне. Читайте подробнее: ФБР просит жителей США помочь в сборе данных об участниках беспорядков

16:44 07.01.2021 Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что официальный Киев решительно осуждает «беспрецедентное насилие против Конгресса США», прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. Соловьев в своем Telegram-канале 7 января написал: «То есть Зеленский все-таки против Майдана?« Читайте подробнее: Соловьев отреагировал на заявление Зеленского по поводу беспорядков в США

16:53 07.01.2021 В Соединённых Штатах сохраняется возможность продолжения протестов с применением огнестрельного оружия, заявили 7 января в министерстве иностранных дел Германии. Читайте также: В Германии предупредили о возможном продолжении протестов в США

17:52 07.01.2021 Почти 100 демократов в Конгрессе Соединённых Штатов выступают за отстранение президента Дональда Трампа от должности главы государства, сообщает 7 января телеканал NBC. Читайте подробнее: Демократы в Конгрессе выступили за отставку Трампа

18:17 07.01.2021 Специальный посланник Соединённых Штатов по Северной Ирландии Мик Малвэни подаёт в отставку на фоне беспорядков в Вашингтоне. Читайте подробнее: Спецпосланник США после беспорядков в Вашингтоне заявил об отставке

18:31 07.01.2021 Решение Конгресса США утвердить победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на президентских выборах приветствовала бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Подробности в материале: Мэй отреагировала на утверждение победы Байдена на выборах в США

18:39 07.01.2021 Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Чед Вулф призвал президента Дональда Трампа осудить беспорядки в Вашингтоне. Читайте подробнее: Министерство внутренней безопасности США призвало Трампа осудить беспорядки

18:51 07.01.2021 Действующий глава Белого дома США Дональд Трамп, несмотря на несогласие с итогами президентских выборов-2019 в США, пообещал мирно передать власть Джо Байдену 20 января. Об этом сообщил 7 января на своей странице в соцсети Twitter помощник президента Дэниел Скавино, который разместил текст заявления главы государства. Подробности в материале: Трамп пообещал «упорядоченную передачу» власти Байдену

19:01 07.01.2021 Беспорядки в столице Соединённых Штатов Вашингтоне поставили под сомнение дальнейшую судьбу США как государства, заявил 7 января бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Читайте также: Горбачёв заявил о влиянии беспорядков в Вашингтоне на судьбу США

19:19 07.01.2021 В Госдуме раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в США и напомнили о событиях в республике. Читайте подробнее: В Госдуме напомнили Зеленскому, что такое «беспрецедентное насилие»

19:35 07.01.2021 Директор Совета национальной безопасности по европейским и российским делам в Белом доме Райан Тулли заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс. Об этом: Директор по делам Европы и России в СНБ США ушёл в отставку

20:06 07.01.2021 В ходе беспорядков 6 января в Вашингтоне пострадали более 50 сотрудников полиции, говорится в заявлении начальника полиции Капитолия Стивена Санда. Об этом: В ходе беспорядков в Вашингтоне пострадали более 50 полицейских

20:18 07.01.2021 Протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, вызвали шквал комментариев в интернете. Люди выразили своё отношение 7 января в социальной сети Facebook. Подробности в материале: В сети обсудили прорыв сторонников Трампа в здание Капитолия в Вашингтоне

20:20 07.01.2021 Бывший министр здравоохранения и социальных дел Швеции в 2014 — 2019 гг. Анника Страндхолл подверглась резкой критике в Twitter после того, как она сравнила беспорядки 6 января в Вашингтоне с поведением «правых» в Швеции, симпатизирующих политической партии «Шведские демократы». Об этом сообщила газета Fria Tider. Именно в связи со штурмом здания американского Конгресса бывший министр социальных дел Швеции Страндхолл увязала события в Вашингтоне с деятельностью «Шведских демократов», подчеркивают журналисты. «Правым в Швеции, симпатизирующим Шведским демократам, вероятно, следует сейчас замолкнуть», — написала политик в Twitter. Об этом: Штурм Капитолия в Вашингтоне связали с деятельностью «Шведских демократов»

20:22 07.01.2021 После беспорядков, охвативших Вашингтон 6 января, министр юстиции Швеции Морган Йоханссон решил предупредить правых политиков в Швеции, которые «отмахиваются от токсичной популистской риторики ненависти», о вероятности повторения подобных событий в Стокгольме. Как отмечают журналисты Fria Tider, своим обращением у себя в Twitter Йоханссон фактически «предполагает, что шведский Риксдаг также может подвергнуться штурму» по аналогии с вашингтонским Капитолием. «Пусть это станет пищей для размышлений для всех правых участников дебатов и всех правых политиков в Швеции, которые годами отмахивались от ядовитой популистской риторики ненависти. Вот как выглядит огонь, с которым вы играете», — отреагировал на штурм Конгресса США министр юстиции Йоханссон. Об этом: Министр юстиции Швеции не исключил штурма Риксдага — Fria Tider

20:24 07.01.2021 Лидер шведских «Центристов» Анни Лёф утверждает, что действующий президент США Дональд Трамп «подстрекал к штурму» здания Конгресса США, несмотря на явный призыв к противоположному: к законности, порядку и к мирному расходу демонстрантов по домам. Об этом сообщила газета Fria Tider. «Это что-то невероятное. Это ужасно. Это глубоко удручающе, когда мы видим, как президент Трамп в течение нескольких лет разжигал настроение ненависти, поляризации и, наконец, теперь подстрекает к штурму сердца демократии в Соединенных Штатах — Капитолия», — заявила Лёф в опубликованном на своей странице в Twitter видеообращении. Подробности в материале: В шведском Риксдаге обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия

20:37 07.01.2021 Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отозвал кандидатуру Чеда Вулфа на пост министра внутренней безопасности, который ранее был направлен на утверждение в Сенат. Об этом 7 января говорится в заявлении Белого дома. Подробности в материале: Трамп отозвал кандидатуру на пост главы МВБ осудившего беспорядки Вулфа

20:38 07.01.2021 Призыв избранного президента США Джозефа Байдена к действующему главе государства Дональду Трампа, чтобы тот выступил по телевидению и потребовал от протестующих прекратить осаду Конгресса, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 января в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети оценили призыв Байдена завершить осаду Конгресса США

20:49 07.01.2021 Решение руководства компании Facebook удалять записи с поддержкой протестующих, ворвавшихся в Капитолий в Вашингтоне, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 января в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Протесты в США: пользователи Facebook обратили внимание на цензуру

20:58 07.01.2021 Даже самые близкие и преданные люди президента Дональда Трампа покинули его после одиозного штурма здания Конгресса. Как написал в своей авторской статье журналист шведской газеты Expressen Матс Ларссон, президент «остался один, блуждая по коридорам Белого дома. Словно властолюбивый король, доживая свои последние дни». События в Вашингтоне 6 января стали последней каплей даже для сенатора Линдси Грэма, который преданно поддерживал Дональда Трампа последние четыре года, снова и снова защищая президента. Читайте также: Expressen: Трамп блуждает по коридорам Белого дома в одиночестве

21:04 07.01.2021 Вторжение сторонников президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Конгресс является актом внутреннего терроризма, заявил мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. Читайте подробнее: Мэр Вашингтона назвала беспорядки в здании Капитолия актом терроризма

21:10 07.01.2021 Дональду Трампу оставаться президентом еще чуть менее двух недель. Срок короткий, но потенциально опасный. Его можно отправить в отставку досрочно, но в этом случае должна проявить себя Республиканская партия. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Фольфганг Ханссон. «Учитывая те сцены, которые произошли вчера в американской столице, неудивительно, что многие задаются вопросом, насколько далеко готов зайти президент, чтобы удержаться у власти. Ходят слухи, что он окончательно потерял рассудок. Подробности в материале: Aftonbladet: насколько далеко готов зайти Трамп?

22:37 07.01.2021 Обвинения некоторым участникам беспорядков в Вашингтоне будут предъявлены 7 января, сообщает Reuters со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра юстиции страны Джеффа Розена. Подробности в материале: В США участникам беспорядков предъявят обвинения 7 января

23:10 07.01.2021 Действующий глава Белого дома США Дональд Трамп, который якобы «подстрекал толпу к нападению на Капитолий», спровоцировал беспорядки в Вашингтоне. Об этом сообщил избранный президент США Джозеф Байден 7 января в ходе выступления. Об этом: Байден рассказал, кто спровоцировал беспорядки в Вашингтоне

23:11 07.01.2021 7 января в вечернем эфире телеканала SVT Карл Бильдт, исполнявший обязанности премьер-министра Швеции с 1991 по 1994 гг., возложил прямую ответственность за штурм здания Конгресса США на действующего президента Дональда Трампа. «Очевидная ответственность лежит на тех, кто совершили явные действия. Но нет сомнений в том, что президент виновен в подстрекательстве. Он призывал ставить под сомнение результаты выборов», — заявил Бильдт. Читайте подробнее: Экс-премьер-министр Швеции: Трамп виновен в подстрекательстве

23:12 07.01.2021 7 января в ходе вечернего интервью журналистам телеканала SVT премьер-министр Швеции Стефан Лёвен прокомментировал штурм и попытку захвата здания Конгресса США. По словам главы кабинета министров, произошедшее является «нападением на демократию», в которой виноват уходящий президент Дональд Трамп. «В течение долго времени мы наблюдали за увеличивающимися разрывами мнений в США, что привело к поляризации. К этому следует добавить риторику действующего президента, которая усилилась после избирательной кампании и была таковой на протяжении всего президентского периода, что усиливает и разжигает как ненависть, так и сильные эмоции», — заявил Лёвен. Читайте также: Премьер-министр Швеции Лёвен: риторика Трампа разжигает ненависть

23:26 07.01.2021 Власти Кубы осуждают беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых погибли несколько человек. Об этом 7 января сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель на странице в соцсети Twitter. Об этом: Глава Кубы о событиях в Вашингтоне: «Мы сожалеем о человеческих жертвах»

23:44 07.01.2021 Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не может возглавлять страну, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Читайте также: Пелоси выступила за отстранение Трампа от власти

00:32 08.01.2021 Не менее 40 уголовных дел возбудили в американском штате Вашингтон после уличных беспорядков, заявил врио федерального прокурора столицы США Майк Шервин, сообщает Reuters. Подробности в материале: В Вашингтоне завели 40 уголовных дел после беспорядков

00:53 08.01.2021 Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность помилования самого себя до окончания своих президентских полномочий, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: Трамп задумывался о заочном помиловании самого себя — NYT

01:09 08.01.2021 Срок, на который заблокированы аккаунты Трампа в Twitch и Snapchat, не уточняется. Читайте подробнее: Twitch и Snapchat ради предотвращения насилия заблокировали аккаунты Трампа

01:44 08.01.2021 Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил американского лидера Дональда Трампа в предательстве президентской должности и своих сторонников, передает телеканал NBC. Читайте также: Экс-генпрокурор США обвинил Трампа в предательстве сторонников

02:17 08.01.2021 Обвинения в организации беспорядков в американском Вашингтоне могут быть предъявлены и президенту США Дональду Трампу, заявил и.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, сообщает газета The Washington Post. Об этом: В США не исключили предъявления обвинений Трампу из-за беспорядков

02:42 08.01.2021 Пресс-секретарь Белого дома осудила беспорядки и насилие в Вашингтоне и заявила, что администрация действующего президента Трампа работает над мирной передачей власти Байдену. Читайте также: В Белом доме начали работу над передачей власти команде демократа Байдена

03:13 08.01.2021 Мишель Обама призвала руководство социальных сетей навечно заблокировать аккаунты Трампа, чтобы он не смог их использовать для ведения подрывной деятельности. Читайте также: Мишель Обама призвала навечно заблокировать аккаунты Трампа в соцсетях

03:30 08.01.2021 Сотрудник полиции Капитолия скончался от ранений, полученных им в ходе беспорядков и попытки захвата протестующими здания Конгресса. Об этом: Скончался полицейский, пострадавший в ходе беспорядков в Капитолии

03:49 08.01.2021 Вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать инициативу по отстранению от власти действующего президента страны Дональда Трампа на основе 25-й поправки к американской конституции, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Об этом: Пенс отказался отстранять Трампа от власти — NYT

04:04 08.01.2021 Шеф полиции Капитолия подал в отставку после критики в его адрес из-за того, что сотрудники полиции не смогли справиться с толпой, ворвавшейся в здание Конгресса. Читайте также: Глава полиции Капитолия подал прошение об отставке после беспорядков

04:28 08.01.2021 Трамп осудил насилие в центре Вашингтона и заявил, что виновники произошедшего заплатят за содеянное. Подробности в материале: Трамп разместил в своём Twitter новое видеообращение

05:02 08.01.2021 По данным пресс-службы полиции Капитолия, хотя несколько сотрудников полиции и получили ранения в ходе беспорядков и были госпитализированы, ни один из них не умер. Читайте также: Полиция Капитолия официально опровергла информацию о смерти офицера

05:38 08.01.2021 Министр образования США назвала нападение протестующих на Капитолий «поворотным моментом» лично для себя. Читайте также: Министр образования США подала в отставку в связи с атакой на Капитолий

06:03 08.01.2021 Сообщения о беспорядках в американском Вашингтоне и захвате Капитолия расстроили и разозлили канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом глава немецкого правительства заявила в своем видеообращении. Читайте подробнее: Меркель разозлилась и расстроилась из-за беспорядков в Вашингтоне

07:05 08.01.2021 Еще четверо помощников президента США Дональда Трампа решили подать в отставку после беспорядков в американской столице Вашингтоне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Подробности в материале: Еще четверо помощников Трампа подали в отставку — Reuters

08:31 08.01.2021 В Абхазии врачи Гудаутской центральной районной больницы приняли решение, что премьер-министра страны Александра Анкваба, которому поставили диагноз COVID-19, необходимо перевести в российскую профильную клинику. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Читайте подробнее: Премьер-министра Абхазии решили перевести в российский ковидный центр

08:32 08.01.2021 Штурм Капитолия. (сс) Tyler Merbler

08:46 08.01.2021 Более 200 членов Конгресса США выступают за отстранение действующего президента США Дональда Трампа от должности после беспорядков в Капитолии. Читайте подробнее: NBC: более 200 членов Конгресса выступили за отстранение Трампа

08:57 08.01.2021 Пока ещё действующий президент США Дональд Трамп осудил насилие в Вашингтоне и пообещал, что участники беспорядков заплатят за произошедшее. Также он пообещал мирно передать власть Джо Байдену. Читайте также: Трамп согласился мирно передать власть Байдену

08:58 08.01.2021 Беспорядки, которые устроили сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, напоминают события, происходившие в Тбилиси в июне 2019 года, когда сторонники оппозиции пытались захватить парламент. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Имеди» исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Читайте подробнее: В Грузии бунт в США сравнили с антироссийскими беспорядками в Тбилиси

11:35 08.01.2021 Число погибших в результате столкновений у Капитолия в Вашингтоне возросло до пяти. Читайте подробнее: Число жертв столкновений в Вашингтоне возросло до пяти

12:36 08.01.2021 8 января уходящий президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором осудил акт недавнего захвата здания Конгресса и призвал сограждан к «примирению». Однако журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Карин Эрикссон считает, что это была речь, которую Дональд Трамп должен был произнести два месяца назад. Вместо этого он потратил свое время в попытке оспорить результаты волеизъявления американцев. «Утром 7 ноября, после четырех дней увлекательного подсчета голосов, крупнейшие телекомпании США приняли решение назвать победителем президентских выборов 2020 г. Джо Байдена. В тот же вечер Джо Байден произнес победную речь в родном штате Делавэр. Улицы Вашингтона заполнились радующимися победе демократами. Подробности в материале: Dagens Nyheter: примирительная речь Трампа запоздала на два месяца

12:39 08.01.2021 Последствия попытки захвата здания Конгресса США не заставили себя долго ждать. Республиканская партия дистанцируется от Дональда Трампа, а сотрудники Белого дома уходят в отставку. Официальные лица и министры обсуждают возможность преждевременного отстранения Трампа с помощью 25-й поправки. Шансы Трампа баллотироваться в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года, скорее всего, равны нулю. Эра президента Трампа практически закончилась. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Бьорн Клеен. Штурм Капитолия в среду вечером (6 января — прим. ИА REGNUM) привел к тому, что большинство сотрудников Белого дома немедленно ушли в отставку в знак протеста против подстрекательства президента к насилию. Подробности в материале: Dagens Nyheter: эра Трампа закончилась после штурма Капитолия

12:40 08.01.2021 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что общался с представителями высшего руководства США по поводу мирной передачи власти в Грузии в 2012 году. Он рассказал подробности в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи». Об этом: Саакашвили отреагировал на его упоминание в США

12:41 08.01.2021 В течение последних десяти лет спецслужбы США предупреждали, что насилие со стороны правых экстремистов является самой большой внутренней угрозой для американской нации. Однако, когда воинствующие правые экстремисты вторглись в здание Конгресса, полицейские отступили и делали совместные селфи с протестующими несмотря на то, что действия сторонников Дональда Трампа вполне могут считаться террористическим актом. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Мартин Геллин. Об этом: Dagens Nyheter: штурм Капитолия подпадает под понятие «терроризм»

14:25 08.01.2021 Католическая церковь, католицизм и католики выдвинулись сейчас на первый план политического противостояния в США. Этому поспособствовали и четыре года правления Трампа, и его предвыборная дуэль с Джо Байденом, который определяет себя практикующим католиком. А что дальше? Читайте также: Католический трампизм даст бой Байдену и Ватикану

14:44 08.01.2021 Федеральное бюро расследований США объявило вознаграждение в $50 тысяч за помощь в поимке лиц, участвовавших в захвате здания Конгресса США 6 января 2021 года. Читайте подробнее: ФБР объявило вознаграждение за информацию о тех, кто ворвался в Капитолий

15:28 08.01.2021 Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года. (сс) Tyler Merbler

17:12 08.01.2021 Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация Джозефа Байдена придёт к власти 20 января 2021 года, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 8 января в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили слова Трампа о дате прихода администрации Байдена к власти

17:56 08.01.2021 Предложение главы комитета палаты представителей по судебным делам в США Джерри Надлера объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в упрощенном порядке, без обсуждения, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 8 января в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили предложение об импичменте президенту США Трампу

17:59 08.01.2021 Призыв навсегда заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях со стороны бывшей первой леди США Мишель Обамы вызвал обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 8 января в социальной сети Facebook. Об этом: В сети оценили призыв навсегда заблокировать аккаунты Трампа в соцсетях

18:17 08.01.2021 Заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что действия президента Дональда Трампа и захват его сторонниками здания Капитолия являются «подарком» главе Российского государства Владимиру Путину, вызвало возмущение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 8 января в социальной сети Facebook. Подробности в материале: В сети обсудили слова представителя Конгресса США о «подарке» для Путина

18:49 08.01.2021 75 млн жителей США, которые проголосовали за Дональда Трампа на президентских выборах — 2020 в стране, будут «иметь гигантский голос в будущем». Об этом написал 8 января действующий глава Белого дома на странице в соцсети Twitter. «75 млн великих американских патриотов … будут иметь гигантский голос в будущем», — написал Трамп. Об этом: Трамп о «великих патриотах» в США: «Будут иметь гигантский голос в будущем»

19:01 08.01.2021 На инаугурации избранного президента США Джо Байдена не будет присутствовать политик Дональд Трамп. Об этом 8 января сообщил сам пока еще действующий глава Белого дома на странице в соцсети Twitter. Читайте также: Трамп не намерен присутствовать на инаугурации Байдена

19:49 08.01.2021 Власти Соединённых Штатов проведут расследование после смерти сотрудника полиции Капитолия, который пострадал во время беспорядков в здании Конгресса. Об этом 8 января сообщает CNN. Читайте также: Смерть полицейского в Вашингтоне будут расследовать федеральные власти

20:17 08.01.2021 В связи с гибелью сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника скорбит действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 8 января сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Трамп скорбит в связи с гибелью сотрудника полиции Капитолия — Белый дом

20:37 08.01.2021 В Соединённых Штатах одному из задержанных после беспорядков в Вашингтоне потребовался в суде переводчик с русского языка. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на прокуратуру. Подробности в материале: В США заявили об одном русскоязычном задержанном в Вашингтоне

21:29 08.01.2021 Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп спровоцировал своих сторонников на штурм здания Конгресса в Вашингтоне 6 января, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом: Трюдо назвал Трампа подстрекателем беспорядков в Вашингтоне

22:03 08.01.2021 Лидер республиканцев в палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Кевин Маккарти выступил против импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Читайте также: Лидер республиканцев в палате представителей не поддержал импичмент Трампа

23:42 08.01.2021 Решение о возможном импичменте президента Соединённых Штатов Дональда Трампа должны принимать законодатели в Конгрессе, заявил 8 января кандидат на пост главы государства Джо Байден. Подробности в материале: Байден: решение об импичменте Трампа должен принимать Конгресс

01:59 09.01.2021 Причиной импичмента для действующего президента США названо «подстрекательство к мятежу». Читайте подробнее: Конгрессмены-демократы представили проект импичмента Трампу

02:59 09.01.2021 Учётная запись Трампа заблокирована навсегда из-за опасности новых призывов к насилию. Об этом: Twitter заморозил учётную запись Трампа в социальной сети навсегда

03:09 09.01.2021 Военнослужащим Нацгвардии США могут выдать оружие и разрешить его использование для обеспечения безопасности на инаугурации Джо Байдена 20 января, заявил министр американской армии Райан Маккарти агентству Associated Press. Об этом: Нацгвардию США могут вооружить на инаугурацию Байдена

03:40 09.01.2021 По данным посольства России в США, ни среди задержанных, ни среди пострадавших при попытке штурма Капитолия граждан России нет. Читайте подробнее: Российские граждане не числятся среди задержанных за штурм Капитолия

04:02 09.01.2021 Часть участников беспорядков в Вашингтоне, которых работодатели опознали по видеозаписям и фотографиям с места событий, лишились места работы. Читайте подробнее: Ряд участников штурма Капитолия лишились своих рабочих мест

04:27 09.01.2021 Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила комитету по регламенту подготовиться к выдвижению импичмента президенту страны Дональду Трампу, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: Пелоси поручила готовить импичмент Трампу

05:07 09.01.2021 Трамп уточнил, что его команда работает над созданием в ближайшем будущем своей собственной платформы. Читайте также: Трамп заявил, что компания Twitter не заставит его замолчать

05:35 09.01.2021 Администрация социальной сети Twitter готова заблокировать любую учетную запись, если ей будет пользоваться президент США Дональд Трамп, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя компании. Об этом: Twitter решил блокировать любой аккаунт, с которого напишет Трамп

06:29 09.01.2021 Учетную запись предвыборного штаба президента США Дональда Трампа заблокировала администрация соцсети Twitter, говорится в уведомлении социальной сети. Подробности в материале: Twitter заблокировал аккаунт предвыборного штаба Трампа

07:04 09.01.2021 Сотрудники Госдепа США призвали госсекретаря Майка Помпео осудить американского лидера Дональда Трампа за якобы подстрекательство к уличным беспорядкам в Вашингтоне, передает телеканал CNN со ссылкой на служебную записку ведомства. Подробности в материале: Дипломаты США призвали Помпео осудить Трампа за беспорядки — CNN

07:12 09.01.2021 По предварительной информации, в Вашингтоне были задержаны две русскоговорящие женщины, уроженки Молдавии. Их задержали за нарушение комендантского часа и незаконное вторжение. В настоящее время обе женщины освобождены, им предписано покинуть Вашингтон с последующим запретом на въезд в город. Читайте подробнее: Раскрыты подробности задержания в Вашингтоне русскоговорящей женщины

08:05 09.01.2021 Администрация Twitter намерена блокировать каждый аккаунт, который будет использовать президент США Трамп. Об этом: Руководство Twitter намерено пресекать все попытки Трампа обойти блокировку

08:31 09.01.2021 Трамп ищет альтернативу твиттеру: «Я предсказывал, что так и произойдет. Мы ведем переговоры с разными другими сайтами, скоро мы сделаем важное объявление. Мы также рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставят замолчать!»

13:01 09.01.2021 Заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что действующий президент Дональд Трамп представляет угрозу и может нанести ядерный удар, вызвало неоднозначную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 9 января в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети обсудили якобы угрозу о ядерном ударе от Трампа

13:04 09.01.2021 Решение руководства соцсети Twitter заблокировать на постоянной основе аккаунт действующего президента США Дональда Трампа вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 9 января в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили блокировку аккаунта Трампа в Twitter

13:17 09.01.2021 Американская компания Google временно заблокировала социальную сеть Parler в своём магазине мобильных приложений. Социальная сеть Parler начала завоёвывать популярность среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа летом 2020 года. Об этом: Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler

15:08 09.01.2021 Намерение представителей Демократической партии США объявить импичмент президенту США Дональду Трампу является глупым поступком. Об этом заявил экономист, инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. «Учитывая то, что Трампу в любом случае осталось занимать президентский пост совсем недолго, ситуация выглядит как полный бред. Мотив абсолютно понятен: месть. За Трампа голосовала половина Америки. Он — фигура крайне спорная. Но у него огромное число как хейтеров, так и горячих сторонников. Месть штука сладкая. Но очень глупая», — сказал Коган. Об этом: Эксперт предрёк США наступление эпохи «нью-маккартизма»

15:22 09.01.2021 Житель американского штата Алабама подозревается в том, что он припарковал грузовик с 11 самодельными бомбами, автоматом и пистолетом в двух кварталах от Капитолия во время штурма последнего. Об этом 9 января сообщает CNN со ссылкой на федеральную прокуратуру США. Читайте подробнее: Около Капитолия во время его штурма припарковали грузовик с оружием — CNN

16:23 09.01.2021 Власти Соединённых Штатов после беспорядков в Вашингтоне должны сформировать справедливую оценку «евромайдана» на Украине, сообщается на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Читайте также: Оппозиция на Украине призвала США изменить отношение к «цветным революциям»

20:03 09.01.2021 В Соединённых Штатах сотрудники полиции задержали мужчину, который унёс трибуну спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии. Об этом 9 января передает телеканал ABC. Читайте подробнее: В США задержали мужчину, унёсшего трибуну спикера палаты представителей

20:29 09.01.2021 Блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter прокомментировал его сын Дональд Трамп-младший. «Мир смеется над Америкой, — написал Трамп-младший на странице в соцсети Twitter. — А Мао, Ленин и Сталин улыбаются». Подробности в материале: Трамп-младший отреагировал на блокировку аккаунта президента США в Twitter

23:51 09.01.2021 Жителю американского штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли, который, по версии следствия, был запечатлён во время штурма Капитолия 6 января 2021 года в образе «викинга», предъявили обвинения. Об этом 9 января сообщается на сайте минюста США. Об этом: Подозреваемому в штурме здания Капитолия «викингу» предъявили обвинения

03:07 10.01.2021 Депутат парламента штата Западная Вирджиния вёл прямую трансляцию в социальной сети во время штурма Капитолия сторонниками Трампа, всячески поддерживая их. Подробности в материале: Депутат в США подал в отставку после участия в попытке захвата Капитолия

03:34 10.01.2021 Вице-президент США Майкл Пенс будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Байдена. Подробности в материале: Вице-президент США Пенс принял решение посетить инаугурацию Байдена

04:00 10.01.2021 Фанаты комедии потребовали вырезать эпизод в Трампом до наступления праздника католического Рождества в текущем году. Подробности в материале: Поклонники комедии «Один дома — 2» потребовали вырезать сцену с Трампом

05:26 10.01.2021 Власти США намерены усилить меры безопасности для членов американского Конгресса, которые направляются на церемонию инаугурации Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на внутреннюю переписку. Подробности в материале: В США усилят охрану конгрессменов на инаугурации Байдена

06:13 10.01.2021 Пенс не исключает возможности использовать 25-ю поправку к конституции США в случае, если Трамп станет «более нестабильным». Читайте подробнее: Пенс не исключил отстранения Трампа в случае «нестабильности» президента

07:22 10.01.2021 Американская компания Apple заблокировала в своём магазине мобильных приложений социальную сеть Parler, популярную среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Ранее 8 января эта социальная сеть также была заблокирована в магазине приложений Google. Об этом: Apple заблокировала социальную сеть, популярную у сторонников Трампа

11:57 10.01.2021 Ранее малоизвестная за пределами США социальная сеть Parler столкнулась с жесточайшей обструкцией со стороны мировых интернет-гигантов после того, как в эту соцсеть стали переходить сторонники пока ещё действующего президента США Дональда Трампа и он сам. Читайте подробнее: Соцсеть Parler столкнулась с трудностями после прихода сторонников Трампа

02:04 11.01.2021 Государственный флаг США останется приспущенным в знак памяти о погибших сотрудниках полиции Капитолия до заката 13 января 2021 года. Читайте также: Государственные флаги в США приспустили в память о погибших полицейских

03:25 11.01.2021 События в американской столице Вашингтоне свидетельствуют о сильном расколе в обществе США, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в Каракасе. Подробности в материале: Мадуро не исключил начала гражданской войны в США

04:02 11.01.2021 Отмечается, что военными были обнаружены возле Капитолия взрывные устройства, огнестрельное оружие, ёмкости с зажигательной смесью. Читайте подробнее: После штурма Капитолия заведено не менее 25 дел о внутреннем терроризме

05:39 11.01.2021 Пелоси предположила, что у России есть некий компромат на Трампа, который позволяет держать президента США в подчинении. Читайте подробнее: Пэлоси назвала Трампа «помешанным, неуравновешенным «и «служанкой Путина»

06:13 11.01.2021 Пелоси пояснила, что Трамп не может себя помиловать по законодательству штатов, поэтому в отношении него начато расследование в штате Нью-Йорк. Подробности в материале: Пелоси заявила, что Трамп может помиловать себя за федеральные преступления

06:53 11.01.2021 Информация о блокировке Трампа на одном из самых известных порносайтов оказалась розыгрышем анонимного пользователя. Читайте подробнее: Информация о блокировке аккаунта Трампа на порносайте оказалась ложной

07:10 11.01.2021 Нэнси Пелоси (cc) Paladin for Congress

07:13 11.01.2021 Пелоси отметила, что ей нравится идея задействовать 25-ю поправку к конституции США для объявления импичмента Трампу. Об этом: Пелоси заявила, что Трамп должен заплатить за подстрекательство к мятежу

08:01 11.01.2021 Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США и полицейского департамента Нью-Йорка предупреждали руководство полиции Капитолия о готовящихся беспорядках во время протестов сторонников действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник в ФБР.

08:02 11.01.2021 Помимо ФБР сведениями о готовящихся беспорядках располагал департамент полиции Нью-Йорка, который, по данным NBC, обладает в сравнении с полицейскими управлениями других американских городов наибольшими возможностями по сбору и обработке данных. Источники телекомпании подчеркивают, что в течение последних нескольких недель руководство полиции крупнейшего американского мегаполиса известило правоохранителей по всей стране, в том числе полицию Капитолия, о том, что участники готовящихся протестов используют экстремистскую риторику и выступают с угрозами насилия.

08:03 11.01.2021 Ранее представители ФБР и полиции Капитолия указывали на то, что они не располагали сведениями о готовящихся беспорядках, отмечает ТАСС.

08:04 11.01.2021 Полиция занимает позиции перед Капитолием. Скриншот видео Телеграм-канала @usaperiodical

08:05 11.01.2021 Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) отказалась проводить один из четырех главных турниров в году на поле, принадлежащем действующему президенту США Дональду Трампу, из-за недавних беспорядков, которые вылились в штурм здания Конгресса США, сообщает агентство Associated Press. PGA Championship в 2022 году должен был пройти в принадлежащем Трампу комплексе в Нью-Джерси.

08:49 11.01.2021 Демократы палаты представителей намерены обратиться к вице-президенту США Майку Пенсу с просьбой на основании 25-й поправки к конституции США начать немедленное отстранение президента страны Дональда Трампа от власти. Об этом 11 января сообщает Reuters. Об этом: Палата представителей США намерена отстранить Трампа от власти

08:50 11.01.2021 Сторонники Трампа возле Верховного суда США. (сс) Elvert Barnes

09:19 11.01.2021 Серьёзные выводы нужно сделать российским властям после блокировки американскими сетевыми гигантами аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале. «Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — подчеркнул сенатор. Подробности в материале: Пушков: в России сделают выводы после блокировки соцсетей Трампа

09:22 11.01.2021 Действия сторонников действующего президента США Дональда Трампа, захвативших в начале января здание Капитолия в Вашингтоне, являются худшим кошмаром для российской власти, которая рискует оказаться в той же ситуации, пишет рижский журналист Леонид Рагозин в статье, вышедшей 10 января в европейской версии Politico. Politico: События в Вашингтоне — не подарок, а кошмар для российской власти

09:42 11.01.2021 Внимание общественности от первых ста дней пребывания у власти избранного президента США Джозефа Байдена может отвлечь на себя импичмент действующего главы Белого дома Дональда Трампа, процедуру которого американскому лидеру требуют запустить конгрессмены. Такого развития событий опасаются представители штаба Байдена. Об этом со ссылкой на источники, близкие к штабу демократа, сообщает телекомпания CNN. Об этом: В штабе Байдена объяснили опасения из-за импичмента Трампа

09:46 11.01.2021 Руководство полиции Капитолия получало информацию о готовящихся беспорядках с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Эти сведения передали сотрудники ФБР и полицейского департамента Нью-Йорка, сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на источник в Федеральном бюро расследований США. Об этом: Полицию Капитолия предупреждали о возможных беспорядках — NBC

09:57 11.01.2021 Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв заявил о потерях, которые понесла политическая система США из-за беспорядков на фоне итогов выборов президента. Об этом: Косачёв: девственность США уже не вернуть

10:03 11.01.2021 Офицер полиции американского Капитолия Ховард Либенгуд мог покончить жизнь самоубийством. Об этом 11 января сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники. Об этом: Офицер полиции Капитолия мог совершить самоубийство — AP

10:04 11.01.2021 Полиция занимает позиции перед Капитолием. Скриншот видео Телеграм-канала @usaperiodical

10:14 11.01.2021 Американский художник Дэвид Датуна представил своё видение происходящего в США, где после выборов главы Белого дома сторонники действующего президента страны Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне. Свою работу — фотографию сломанного американского флага — он опубликовал на своём сайте. Читайте также: Художник изобразил происходящее в Вашингтоне в виде сломанного флага США

10:16 11.01.2021 Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) из-за недавнего штурма американского Капитолия сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа отказалась проводить один из четырех главных турниров в году на поле, которое принадлежит политику. Об этом 11 января сообщает агентство Associated Press. Читайте также: Ассоциация гольфа США отказалась от проведения турнира на поле Трампа

10:59 11.01.2021 Путч поможет восстановить всю мощь мягкой силы США — National Interest Провал устроенного президентом США Дональдом Трампом путча поспособствует восстановлению мягкой силы, пишет американский политологДжозеф Най в статье, вышедшей 9 января в The National Interest. Об этом: Путч поможет восстановить всю мощь мягкой силы США — National Interest

11:04 11.01.2021 Протестующие штурмуют Капитолий. (сс) Tyler Merbler

11:22 11.01.2021 Уходящий в отставку начальник полиции Капитолия Стивен Санд обвинил службы безопасности Палаты представителей и Сената Конгресса США в воспрепятствовании его усилиям по привлечению Национальной гвардии к охране здания законодательного собрания страны до и во время его штурма сторонниками действующего президента Дональда Трампа 6 января, сообщает The Washington Post.

11:27 11.01.2021 Численность протестующих 6 января в Вашингтоне сильно преувеличивается. Об этом 11 января заявил независимый политический аналитик Стефен Эберт на телеканале «Россия 24». Читайте также: Захват Капитолия: эксперт объяснил бездействие охраны

11:35 11.01.2021 Национальную гвардию для защиты Капитолия привлечь не позволили ставленники президента США Дональда Трампа. Об этом 11 января заявил независимый политический аналитик Стефен Эберт на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Капитолий сознательно решили не защищать на федеральном уровне — мнение

11:38 11.01.2021 Уходящий в отставку начальник полиции Капитолия Стивен Санд заявил, что он обращался с предложениями привлечь Национальную гвардию к охране здания к парламентскому приставу Полу Ирвингу в Палате представителей и к его коллеге в Сенате Майклу Стенджеру. По словам Санда, Ирвинг сказал, что не хотел бы объявлять чрезвычайные меры до начала акции протеста, а Стенджер рекомендовал начальнику полиции Капитолия неформально обратиться к Национальной гвардии, чтобы они, на всякий случай, находились 6 января в состоянии готовности.

11:41 11.01.2021 Полиция занимает позиции перед Капитолием. Скриншот видео Телеграм-канала @usaperiodical

11:42 11.01.2021 Начальник полиции Капитолия Стивен Санд заявил, что за несколько дней до беспорядков он обращался к руководству служб безопасности обеих палат Конгресса, чтобы они предоставили Нацгвардию в случае, если это понадобится, однако получил отказ. Читайте подробнее: Глава полиции Капитолия обвинил службы безопасности Конгресса в бездействии

11:46 11.01.2021 Политические элиты США посчитали, что Дональд Трамп останется угрозой для них даже после того, как сложит полномочия президента. Об этом 11 января заявил профессор политологии Университета штата Теннессии Андрей Коробков на телеканале «Россия 24». Об этом: В политическом кризисе США увидели «элементы заговора»

11:54 11.01.2021 Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 10 января заявила, что Сербия стремится к укреплению отношений с США и сделает для этого всё возможное. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS. Об этом: Премьер-министр Сербии: Белград намерен укреплять отношения с Вашингтоном

11:56 11.01.2021 Политические элиты США намерены вывести президента Дональда Трампа полностью из политической игры. Об этом 11 января заявил профессор политологии Университета штата Теннессии Андрей Коробков на телеканале «Россия 24». Читайте также: Трампа разорят, чтобы лишить финансовой самостоятельности — мнение

12:01 11.01.2021 Захват Капитолия в Вашингтоне может свидетельствовать об упавшем моральном духе среди американских сил правопорядка. Об этом 11 января заявил профессор политологии Университета штата Теннессии Андрей Коробков на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Полиция была деморализована» — о захвате Капитолия протестующими в США

12:03 11.01.2021 Митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне. (сс) Elvert Barnes

12:21 11.01.2021 Новая американская администрация делает ставку на восстановление отношений с Китаем, а это значит, чтоглавным объектом нападокДемократической партиивне США будет наша страна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказыванияспикера палаты представителей конгресса СШАНэнси Пелоси. Как сообщалось ранее, Пелосипредположила, что увластей Россииестькомпромат на ДональдаТрампа— только так, поеемнению, можно объяснить, почему Трамп является «служанкой Путина». Она также заявила, что во главе исполнительной власти СШАв настоящее времянаходится «помешанный, неуравновешенный, опасный президент». Подробности в материале: Конфликтность в отношениях с США будет нарастать: о заявлении Пелоси

12:34 11.01.2021 На фоне нынешних событий, происходящих в США, неправильно было бы насмехаться над страной, которая, в отличие от других, смогла в некоторой степени преодолеть популизм в политике, пишет индийский обозреватель Михир Шарма в статье, вышедшей 10 января в Bloomberg. Читайте также: Bloomberg призвал не смеяться над США из-за штурма Капитолия

12:47 11.01.2021 Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 4−10 января 2021 года стали: папа Франциск призвал к национальному примирению в США; в иных случаях штурм Капитолия является оправданным; кто продвигает Джо Байдена среди католиков; «Турецкий поток» и рынок газа в Европе; Пекин давит на Католическую церковь в Гонконге; соглашение Ватикана с Лукашенко выглядит «сделкой с дьяволом». Читайте также: Католикам США необходимо признать свою причастность к попытке переворота

12:48 11.01.2021 Перед штурмом Капитолия. (сс) Tyler Merbler

13:12 11.01.2021 Уходящий президент США Дональд Трамп кажется все более изолированным в собственной резиденции — в Белом доме. Министры и сотрудники администрации уходят в отставку, руководство республиканцев более не оказывает ему поддержку, а некоторые из его наиболее важных средств донесения информации были временно (Facebook) или и вовсе навсегда отобраны (Twitter). Об этом в своей авторской статье написал корреспондент телеканала SVT в США Фуад Юсефи. Читайте также: SVT: положение Трампа в Белом доме становится все более «изолированным»

13:12 11.01.2021 Решение администрации Twitter заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа вызывает шок, об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции RTL. «Цифровая олигархия — это угроза для государств и демократий», — подчеркнул Ле Мэр. Об этом: Французский министр раскритиковал Twitter за блокировку аккаунта Трампа

13:20 11.01.2021 Дональд Трамп. whitehouse.gov

13:21 11.01.2021 Больше всего демократы в США боятся продолжения политической деятельности Дональда Трампа, онихотят тотальной власти, тотального господства, тоталитарного правления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя обращение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси к коллегам по партии. Как сообщалось ранее, Пелоси в своем письме заявила однопартийцам, чтоПалата представителей11 января рассмотритрезолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу воспользоваться 25-й поправкой кКонституции и отстранить Дональда Трампа от власти из-за произошедших6 январяв Вашингтоне беспорядков. В этот же день может быть рассмотрен ивопрособимпичменте. Читайте подробнее: Демпартия ставит на тотальное подавление противника, и не только в США

13:33 11.01.2021 Заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором она назвала действующего президента США Дональда Трампа «служанкой» главы РФ Владимира Путина и предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат, вызвало обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 11 января в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети отреагировали на заявление Пелоси о Трампе

13:43 11.01.2021 Заявление конгрессмена-демократа Джейсона Кроу о том, что власти США возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 11 января в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети обсудили возбуждение дел в США за штурм Капитолия

13:59 11.01.2021 Более чем на 8% подешевели акции компании Twitter после заморозки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорят данные предварительных торгов в США 11 января. Читайте также: Акции Twitter потеряли более 8% после блокировки аккаунта Трампа

14:04 11.01.2021 Новому президенту СШАДжо Байдену, который должен вступить в свои полномочия после 20 января, следует провести внутриамериканский конгресс по демократии, чтобы с его помощью преодолеть вызванный правлениемДональда Трампа раскол, пишут старший научный сотрудник в Брукингском институте и профессор международных отношений Американского университетаДжеймс Голдгейер и бывший сотрудник Государственного департамента США в администрациях Обамы и Клинтона Брюс Джентлесонв статье, вышедшей 9 января в Foreign Affairs. Читайте подробнее: Foreign Affairs: Байдену нужен саммит о демократии в США, а не во всем мире

14:50 11.01.2021 Джо Байден в маске. joebiden

14:53 11.01.2021 Уходящий президент США Дональд Трамп в последние дни получил немало критики со стороны членов собственной партии. Совсем недавно внимание общественности и журналистов привлекло видео в Twitter, опубликованное на странице актера и экс-губернатора Калифорнии от Республиканской партии Арнольда Шварценеггера, который сравнил недавний штурм Капитолия с событиями «Хрустальной ночи» во времена нацизма. Подробности в материале: Арнольд Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с «Хрустальной ночью»

15:10 11.01.2021 После штурма здания Конгресса в Вашингтоне президенту Дональду Трампу всерьез угрожает перспектива отрешения от должности через процедуру импичмента. Однако сам президент не планирует уходить в отставку. Вместо этого он сосредоточится на решении различных вопросов в течение начавшейся рабочей недели. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Об этом: Dagens Nyheter: Трамп игнорирует призывы к импичменту

15:15 11.01.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решение руководства американских социальных сетей о блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа является спорным, так как действующий американский лидер тоже имеет право на свободу слова. Об этом 11 января заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом: Меркель считает блокировку аккаунтов Трампа спорным решением

15:17 11.01.2021 Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси дала вице-президенту Майку Пенсу 24 часа на инициацию действия 25-й поправки для отрешения Дональда Трампа. Если Пенс не начнет процесс импичмента, Пелоси приступит к его реализации в Конгрессе. Как передает корреспондент телеканала SVT в США Фуад Юсефи, действия демократов прежде всего направлены на создание имиджа Трампа в качестве худшего президента в истории страны. Подробности в материале: SVT: демократы пытаются представить Трампа худшим президентом в истории США

15:27 11.01.2021 Первая леди США Мелания Трамп «расстроена» произошедшим в начале января нападением сторонников ее мужа Дональда Трампа на здание Конгресса в Вашингтоне, сообщает 11 января Sky News. Читайте также: Меланию Трамп потряс штурм Капитолия и политические игры вокруг него

15:54 11.01.2021 США оказались в беспрецедентном политическом кризисе, которого никто не ожидал. Об этом 11 января заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Джабаров: США из мировой державы откатились в «страну Третьего мира»

15:57 11.01.2021 Вопрос отстранения действующего президента США Дональда Трампа от власти в рамках процедуры импичмента будет обсужден американскими законодателями в среду, 13 января, заявил 11 января глава комитета палаты представителей США по регламенту Джим Макговерн, сообщает Reuters. Читайте также: Стала известна дата проведения заседания по второму импичменту Трампу

15:57 11.01.2021 Супруга действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа Мелания выступила с решительным осуждением штурма Капитолия, который был предпринят в Вашингтоне 6 января. Об этом первая леди США заявила в своём обращении, опубликованном на сайте Белого дома. Об этом: Первая леди США призвала воздержаться от насилия

16:04 11.01.2021 Демократическая партия США до сих пор не смирилась с победой Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Об этом 11 января заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Демократы не простили Трампу победы в 2016 году — Джабаров

16:16 11.01.2021 Избрание Дональда Трампа президентом в 2016 году открыло новую страницу в истории США. Об этом 11 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам (КПРФ) Дмитрий Новиков на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Уход Трампа с поста президента не означает конец «трампизма» — Новиков

16:21 11.01.2021 Twitter является частной компанией, но выполняет общественно значимые функции, заявил лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, отвечая на вопрос об «отключении» президента США Дональда Трампа от социальных сетей. «Я спрашиваю себя: куда мы идем? Кто решает, что можно говорить, а что нет?» — сказал Сальвини. Читайте подробнее: Маттео Сальвини обвинил Twitter в цензуре

16:24 11.01.2021 Представители Демократической партии США безрезультатно пытаются найти связь Дональда Трампа с Владимиром Путиным, но не могут ничего предъявить. Об этом 11 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам (КПРФ) Дмитрий Новиков на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: В Госдуме оценили гипотезу о компромате на Трампа в России

17:18 11.01.2021 Депутат польского парламента от правящей партии «Право и справедливость» Ян Мосиньский раскритиковал решение руководства социальных сетей Facebook и Twitter заблокировать аккаунты экс-президента США Дональда Трампа. Подробности в материале: Депутат в Польше прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

17:57 11.01.2021 В Европейской комиссии считают, что правила мониторинга контента и блокировки аккаунтов в социальных сетях должны быть прозрачными. Об этом заявил на брифинге 11 января представитель ЕК, комментируя ситуацию с блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа. Читайте также: Еврокомиссия выступила за прозрачность механизма блокировок в соцсетях

18:52 11.01.2021 Джо Байден. joebiden

20:23 11.01.2021 Демократическая партия США внесла в Конгресс резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа за «подстрекательство к мятежу».

20:45 11.01.2021 Лидер партии «Шведские демократы» Джимми Окессон продолжает настаивать на том, что для Соединенных Штатов Америки и западного мира в целом было бы больше пользы, если бы на прошедших выборах в Америки победили бы республиканцы. Об этом со ссылкой на заявление политика сообщило новостная служба Sveriges Radio. «Личность Дональда Трампа — это одно, но политика, которую проводит он, и особенно Республиканская партия, — это совсем другое», — заявил Окессон. Читайте подробнее: Лидер «Шведских демократов» сожалеет по поводу поражения Трампа на выборах

21:39 11.01.2021 Достаточное количество голосов собрано демократами в Конгрессе, чтобы действующему президенту США Дональду Трампу был объявлен импичмент, пишет 11 января Politico. Читайте подробнее: Демократы собрали достаточное для импичмента Трампа число голосов — СМИ

22:58 11.01.2021 Протестующие 6 января перед Капитолием. (сс) Tyler Merbler

01:49 12.01.2021 Меры безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией кандидата в президенты США Джо Байдена начнут усиливать с 13 января — на шесть дней раньше запланированного срока. Об этом говорится в распространённом заявлении исполняющего обязанности министра внутренней безопасности страны Чеда Вулфа. Подробности в материале: В Вашингтоне усилят меры безопасности на шесть дней раньше

01:50 12.01.2021 Facebook, Google, Microsoft и ряд других компаний в США временно приостановили выделение пожертвований любым политическим силам в связи с произошедшими в Вашингтоне событиями. Об этом со ссылкой на представителей компаний 11 января сообщает телеканал CNBC. Читайте подробнее: Facebook, Google и Microsoft приостановили пожертвования политическим силам

03:24 12.01.2021 По меньшей мере двое сотрудников Капитолия поддержали сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здания на прошлой неделе, они временно отстранены от работы. С таким заявлением 11 января выступил член палаты представителей Конгресса США демократ Тим Райан, передаёт телеканал CNN. Об этом: Полиция Капитолия выявила сотрудников, поддержавших штурм здания

03:51 12.01.2021 Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и поручил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) принять меры для предотвращения угроз в связи с предстоящей инаугурацией следующего президента Джо Байдена. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе Белого дома. Об этом: Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне

04:13 12.01.2021 Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс вечером 11 января встретились в Белом доме — впервые после событий 6 января. Об этом со ссылкой на источник в администрации сообщает телеканал NBC. Читайте подробнее: Трамп и Пенс договорились доработать до конца срока «в интересах страны»

04:32 12.01.2021 Беспорядки у здания Конгресса США, вспыхнувшие 6 января, являются «мятежом», заявил мэр американского города Нью-Йорк Билл де Блазио в ходе пресс-конференции. Читайте также: Мэр Нью-Йорка назвал мятежом беспорядки у Капитолия