Ла-Пас, 6 января, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Власти Боливии зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», сообщили 6 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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"РФПИ объявляет о регистрации вакцины «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия», — говорится в сообщении.

В РФПИ уточнили, что регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры — на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании контракта между Россией и Боливией на поставку в латиноамериканскую страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В рамках контракта Боливия получит 5,2 млн доз препарата.

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