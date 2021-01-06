Москва, 6 января, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Несмотря на разгром боевиков в Сирии, угроза с подконтрольных им территорий исходит до сих пор, заявил 6 января президент России Владимир Путин.

Минобороны России Российская военная полиция в Сирии

Он напомнил, что когда принималось решение о начале российской операции в САР, власти чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории этой страны.

«Несмотря на то, что профессиональные бандформирования разгромлены, с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015 года Россия оказывает Дамаску прямую военную поддержку. В конце 2017 года было объявлено о разгроме основных сил террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Сейчас в отдельных районах страны сохраняются очаги боевиков, пользующихся поддержкой Турции и США.

Читайте также: Россия выполнила все поставленные цели операции в Сирии — эксперт