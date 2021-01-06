Санкт-Петербург, 6 января, 2021, 21:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге с подтвержденным ковидом, а также пневмониями госпитализировали 792 человека, сообщили 6 января в Смольном. Это на 75 человек больше, чем привезли в больницы сутками ранее, но на 70 пациентов меньше, чем в такой же день недели 30 декабря. Таким образом, в недельном исчислении произошло снижение суточной госпитализации на 8,12%.

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Как сообщили 6 января в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, в Петербурге также на 1,21% снизилось число активных больных, в основном за счет тех, кто находится в стационарах (минус 2,25% за неделю).

«Снижение показателей связано с длинными новогодними каникулами. В такие дни люди реже обращаются за медицинской помощью. Но играет роль и эффективность противоэпидемических мероприятий», — отмечают аналитики Межведомственного совета.

В этом органе особо отмечают тот факт, что сработали, как было задумано, ограничения в работе предприятий общественного питания, введенные в конце декабря. Судя по несколько уменьшившемуся числу заболевших, люди, которые могли бы заразиться при посещении ресторанов в последних числах декабря 2020 года и первых числах января 2021 года, смогли избежать инфицирования.

В то же время эксперты городского совета по борьбе с ковидом заявляют, что циркуляция коронавируса в городе продолжается.

«После возвращения петербуржцев из новогодних поездок и по мере возобновления контактов в трудовых и учебных коллективах заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, скорее всего, вновь начнет расти», — сделали неутешительный прогноз в Межведомственном совете.

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Напомним, за 5 января в Петербурге зафиксировано 3341 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 263 997 случаев заражения. От COVID-19 скончались 8135 человек. Выздоровели 158 499 человек.