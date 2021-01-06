Минск, 6 января, 2021, 19:27 — ИА Регнум. «Лукашенко снова избрали! Президента выбрали делегатом ВНС. Кстати, от города Могилева», — сообщил 6 января обслуживающий пресс-службу президента Белоруссии Телеграм-канал «Пул первого».

President.gov.by Александр Лукашенко

В нынешнем году «Всебелорусское народное собрание» пройдёт 11−12 февраля. Изначально (с 1996 года) оно проводилось как собрание сторонников Александра Лукашенко накануне президентских выборов. Первое поствыборное такое собрание состоялось в 2016 году.

Лукашенко неоднократно анонсировал созыв ВНС-2021 и даже предложил передать ему некоторые полномочия президента, сделать постоянно действующим органом с подотчётностью правительства и прописать это в новой конституции.

Проекты новой конституции разрабатываются в тайне от граждан тайно специально созданной группой. Так же непрозрачно формируется состав ВНС, о котором нет упомненная ни в одном из законов.

Преследуя членов оппозиционного «Координационного совета», правоохранительные органы закрывают глаза на аналогичный статус «Всебелорусского народного собрания». Граждане постсоветской республики оставляют в социальных сетях много критических и сатирических комментариев к новостям о затеянном Лукашенко собрании.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией со времён первых президентских выборов, которые состоялись в 1994 году. В ходе президентской кампании 2020 года он заявил, что граждане могут избавиться от него только через убийство, а сам он добровольно власть никому не отдаст.

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