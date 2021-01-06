Киев, 6 января, 2021, 19:07 — ИА Регнум. На Украине проверят информацию о якобы ввозе в страну контрабандной вакцины от COVID-19. Об этом 6 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Дарья Драй ИА REGNUM

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По его словам, немедленно проверить данную информацию поручено сотрудникам Службы безопасности и другим правоохранительным органам.

«У государства есть четкий план вакцинации… — написал Зеленский. — За контрабанду и контрафакт должно быть наказание».

Как передавало ИА REGNUM, 4 января пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что в ближайшее время на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от COVID-19.

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