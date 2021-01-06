Москва, 6 января, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В России вакцину от COVID-19 «Спутник V» на сегодняшний день производят на шести площадках, в ближайшее время планируется запустить ещё одну. Об этом 6 января заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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"Объемы производства вакцины «Спутник V» растут, в регистрационное удостоверение уже внесены шесть производственных площадок на территории РФ, готовится к внесению седьмая площадка», — сказал министр по итогам селекторного совещания с регионами.

Кроме того, уточнил министр, в ближайшие дни будет введена в эксплуатацию вторая очередь распределительного центра, что позволит одновременно хранить и организовывать логистику до 10 млн доз замороженной вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

На сегодняшний день в России в гражданский оборот было выпущено 1,543 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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