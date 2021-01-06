Калуга, 6 января, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В Калуге в столовую одной из воинских частей поставщиком были переданы фальсифицированные продукты, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на военную прокуратуру гарнизона.

Gorod48.ru В солдатской столовой.

Надзорным органом установлено, что продукты для столовой не соответствуют требованиям технических регламентов. В отношении компании-поставщика возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

В ноябре 2020 года в отношении данной компании уже возбуждалось административное дело по аналогичной статье, отметили в военной прокуратуре Калужского гарнизона.