Обнинск, Калужская область, 6 января, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 6 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Обнинска 1938 и 1961 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 186 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.