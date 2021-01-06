Москва, 6 января, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В России свободно 24% коечного фонда для больных COVID-19, заявил 6 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жуть

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

"На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%», — сказал Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

Министр уточнил, что в инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан, на амбулаторном лечении находятся 82% пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что специальные социальные выплаты за декабрь 2020 года получили 696 884 медика, которые работали с пациентами, зараженными коронавирусом. Объем этих выплат составил 21 млрд рублей.

Читайте также: Мурашко: В декабре 2020 года медикам доплатили за COVID 21 млрд рублей