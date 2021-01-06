Берлин, 6 января, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Производство вакцин от COVID-19 на территории Евросоюза, в том числе российского «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Об этом 6 января заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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"Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — сказала она на брифинге.

В свою очередь, представитель министерства здравоохранения ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в EMA, и рекомендовал обратиться туда напрямую.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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