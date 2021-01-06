Киев, 6 января, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Министерство здравоохраненияУкраина категорически выступает против переноса и, тем более, отмены локдауна, который должен быть введен в стране с 8 по 24 января.

Moz.gov.ua «Горячая линия» Министерства здравоохранения Киевской области

Такую позицию озвучил на брифинге 6 января глава минздрава Максим Степанов.

Чиновник сослался на мнение специалистов-эпидемиологов:

«Мы очень нуждаемся в проведении жесткого карантина именно с 8 до 24 января для того, чтобы максимально сбить «волну» и пройти ее до весны, до апреля-мая без введения жестокого карантина, который может ударить по нашей экономике».

Степанов подчеркнул, что несмотря на некоторое падение уровня заболеваемости, согласно официальной статистике, ситуация является непростой, в частности, увеличивается количество тяжелых больных.

«Ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек. Сейчас более 2000 человек находятся в больницах, более 10% — это тяжелые больные», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что еще в начале декабря правительство Украины объявило о введении в стране полного локдауна с 8 по 24 января для стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Поскольку в конце декабря и начале января официальная статистика показывает резкое падение уровня заболеваемости (с 15 ты. случаев в начале декабря до 5−7 тыс. в настоящий момент), многие эксперты и депутаты заявили о возможности отмены жесткого карантина.