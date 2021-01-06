Киев, 6 января, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Вооруженных силах Украины изменили воинские звания в соответствии с кодами военных рангов Североатлантического альянса. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова

Напомним, что изменение системы воинских званий в ВСУ под стандарты военного блока НАТО STANAG 2116 — это один из пунктов Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил страны, рассчитанной до 2025 года.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что данный проект должен полностью изменить систему «советского образца» на якобы «современную», которая, как он считает, принята в армиях ведущих стран.

Стоит отметить, что эта концепция предусматривает создание так называемой карьерной карты для каждого военнослужащего. В этом документе на каждого военнослужащего ВСУ будет содержаться подробная информация о его подготовке, профессиональном росте и другая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники закрепили в конституции страны курс на вхождение в военный блок НАТО и Европейский союз. Правда, ни в самом НАТО, ни в ЕС не очень-то ждут Украину в качестве полноправного члена, но вот использовать её как рычаг давления и полигон против России — вполне готовы.