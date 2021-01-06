Киев, 6 января, 2021, 16:08 — ИА Регнум. На Украине обсуждают политические последствия заявления постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, которая отметила совместную работу американских и украинских военных во время тренировки в Косово.

New America Кэй Бэйли Хатчисон

«Приятно видеть тесное сотрудничество США с нашими украинскими партнерами во время недавней тренировки по свободе маневра в Косово. На протяжении учений наши войска оттачивали навыки и улучшали взаимодействие с украинским отрядом», — отметила, в частности, Хатчинсон.

Политолог Константин Бондаренко напоминает, что Украина официально не признавала независимость Косово и считает, что речь идет о крупном скандале, в рамках которого должны быть возбуждены уголовные дела против министра обороны Украины и начальника генерального штаба.

«С точки зрения официального Киева, территория, которая в 2008 году провозгласила себя Республикой Косово, и сейчас является составной частью Сербии. Проведение учений украинских военных на этой территории требует согласия правительства Сербии. Очевидно, что такого согласия не было», — констатирует специалист.

Бондаренко подчеркивает, что в этом контексте у него возникает ряд вопросов к украинской власти.

«Во-первых, кто принимал решение о направлении украинских военных с оружием на территорию другого суверенного государства — без согласования с этим государством? Во-вторых, как после подобного прецедента Украина может говорить о нарушении суверенитета над Крымом или Донбассом? Особенно, если завтра Сербия решит провести совместно с Россией военные учения, скажем, в Крыму?» — подчеркнул эксперт.

В правительстве Украины и в силовых ведомствах, Совнацбезе и минобороны информацию представителя США при НАТО по состоянию на вторую половину дня 6 января не прокомментировали.