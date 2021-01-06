Санкт-Петербург, 6 января, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Власти Москвы на безвозмездной основе передали Санкт-Петербургу крупную партию лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, а также средства индивидуальной защиты и медоборудование. Об этом 6 января сообщили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

Елена Молчанова ИА REGNUM Лекарства для амбулаторного лечения при COVID-19 (назначаются врачом индивидуально по показаниям, не занимайтесь самолечением!)

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По договоренности между губернатором Петербурга Александром Бегловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным, правительство столицы безвозмездно передало Петербургу лекарственные препараты, СИЗы и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с коронавирусом.

«В петербургских стационарах в наличии необходимое количество препаратов и средств индивидуальной защиты. Но любая помощь сегодня важна. Это пример солидарности в борьбе с пандемией. Мы благодарны Мэру Москвы Сергею Собянину за помощь и поддержку», — сказал Олег Эргашев.

В настоящее время от Москвы получено более 15 000 упаковок антибиотиков (включая «Азитромицин», «Амоксиклав»), 11 000 упаковок противовирусных препаратов («Фавипиравир», «Арбидол», «Коронавир», «Триазавирин») и 5 000 упаковок противовоспалительных средств («Парацетамол»).

"Это создаст дополнительный резерв лекарств, необходимых для лечения пациентов с COVID-19», — уточнили в Смольном.

Лекарственные средства поступили в главный городской инфекционный стационар — клиническую больницу имени С.П.Боткина, где проходят лечение пациенты с ковидом в средне-тяжелой и тяжелой степени.

«Сейчас наша больница заполнена на 90%. Лекарственные препараты у нас всегда востребованы в больших количествах», — отметил главный врач больницы Денис Гусев.

Добавим, что в ближайшее время ожидается поставка из Москвы в Петербург средств индивидуальной защиты и специализированного медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.