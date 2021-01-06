Пермь, 6 января, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В медучреждениях Перми началась вакцинация населения против COVID-19. Она стартовала 5 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Dzhmao.ru Вакцинация против COVID-19

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В частности, иммунизация проводится в клинической поликлинике, поликлиниках № 4 и № 5, и в клинической больнице Свердловского района. За первый день привили 70 человек. Это те жители, которые прикреплены к данным учреждениям и заранее записались на вакцинацию.

Прививочная кампания продолжится в данных организациях 8 января. Кроме того, с 11 января прививать начнут ещё в двух поликлиниках и одной больнице.