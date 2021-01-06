Москва, 6 января, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вновь прибыло к месту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Nord Stream 2 _Axel Schmidt Газопровод «Северный поток — 2»

Напомним, что осталось уложить небольшой датский участок газопровода по дну Балтийского моря недалеко от острова Борнхольм. Предполагается, что укладка начнется 15 января при помощи судна «Академик Черский» и еще одного судна-трубоукладчика «Фортуна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» должен был быть завершен в конце 2019 года, однако американские санкции сорвали эти планы — западные подрядные компании в страхе бежали со стройплощадки, опасаясь санкций со стороны США. России пришлось снаряжать собственные корабли для прокладки трубопровода, ими и стали «Академик Черский» и «Фортуна».

«Академик Черский» почти месяц простоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда. До этого он уже бывал в районе прокладки трубопровода.