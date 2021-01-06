Вашингтон, 6 января, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сожалеет о том, что Вашингтон не добился большего прогресса по украинскому вопросу, в частности, в разрешении военного конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, опубликованном 5 января пресс-службой государственного департамента США.

Gage Skidmore Госсекретарь США Майк Помпео

«На юго-востоке Украины все еще происходит конфликт. Мы не добились большого прогресса, так же как европейцы не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса за время нашего срока», — заявил он.

Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отметил роль США в международном признании украинских раскольников, объединившихся в конце 2018 года в так называемую Православную Церковь Украины (ПЦУ). По словам Помпео он позаботился о том, чтоб Соединенные Штаты поддержали международное признание украинских раскольников и помогли главе ПЦУ Епифанию «избежать российского влияния».

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Отметим, в 2020 году Соединенные Штаты Америки выделили Украине на летальное вооружение $50 млн.