Москва, 6 января, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса показала, что в условиях высокой неопределенности и экономического кризиса невозможно создать и запустить новые механизмы перераспределения, можно только использовать существующие. Об этом ИА REGNUM сообщила директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ Наталья Волчкова, подводя итоги 2020 года.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Разные страны использовали разные механизмы поддержки своих экономик — бизнеса и населения. В условиях высокой неопределенности и экономического кризиса невозможно создать и запустить новые механизмы перераспределения, можно только использовать существующие, — пояснила она. — Если в Европе уже многие годы регулирование рынка труда осуществлялось через довольно значительное пособие по безработице, то и в условиях кризиса государства в полной мере использовали каналы поддержки безработных, дав возможность пострадавшему бизнесу снять с себя часть бремени. Напротив, в России официальная безработица не приветствовалась, и поддержать бизнес через этот канал было невозможно — отсюда и льготные кредиты на зарплату сотрудников и очень ограниченная помощь бизнесу».

Как полагает экономист, это важно запомнить на будущее — в кризисных условиях можно использовать только те инструменты, которые были созданы в нормальное время, и поэтому необходимо при их разработке думать о том, как они позволят справиться с кризисной ситуацией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года рост ВВП РФ может составить 1−2%, но это очень оптимистичный прогноз.