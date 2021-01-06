Киев, 6 января, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В украинской армии за минувшие сутки зарегистрировали 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 января в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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Госпитализированы в медицинские учреждения были четыре военнослужащих и один работник ВСУ.

81 инфицированный (13 работников вооруженных сил Украины и 68 военнослужащих) получают помощь специалистов в амбулаторных условиях.

По состоянию на утро 6 января в ВСУ, по официальным данным, инфицированы коронавирусом 1357 человек. 12 971 человек выздоровел с начала пандемии, 38 человек скончались.

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