Москва, 6 января, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Поправки в Конституцию, принятые в 2020 году, уточнили и конкретизировали социальный характер российского государства. Об этом 5 января на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написал политолог Алексей Мухин.

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«Поправки в Конституцию, принятые в прошлом году, уточнили и конкретизировали социальный характер российского государства, расставили приоритеты — дети, семья, обязанности власти перед гражданским обществом, — написал Мухин. — Эти уточнения, по сути, являются обновлённым социальным контрактом, который общество заключило с государством, контрактом, который соответствует не только текущему моменту, но и устремлён в будущее, конструирует его в интересах всех участников этого контракта. При этом увеличилась суверенность государства как актора, что, в свою очередь, является своеобразной гарантией исполнения им своих обязательств».

Как полагает Мухин, такие отношения с гражданским обществом являются наиболее честными за последние более чем 30 лет развития российской государственности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, День Победы и внесение поправок в Конституцию РФ стали одними из самых важных событий, которыми жителям России запомнится уходящий 2020 год.