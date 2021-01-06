Москва, 6 января, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За сутки в России зафиксировано 445 смертей от коронавируса. Такие данные 6 января опубликовал Оперштаб.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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Также сообщается, что за сутки в регионах РФ полностью выздоровело 23 055 человек.

За всё время пандемии зафиксирован 59 951 летальный исход. 2 685 723 человека выздоровели.