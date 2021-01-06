Лондон, 6 января, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Британский актёр Роуэн Аткинсон заявил, что не планирует возвращаться к образу мистера Бина после выхода анимационного фильма в интервью изданию Radio Times.

Мистер Бин

Комическая роль мистера Бина в одноимённом телесериале 1990−1995 годов принесла мировую известность Роуэну Аткинсону. Более 200 стран показали этот сериал, позже вышло два полнометражных фильма с этим героем: «Бин» и «Мистер Бин на отдыхе».

В настоящее время ведётся работа над мультфильмом с этим героем, где Аткинсон озвучиваем этого персонажа. Актёр рассказал, что с нетерпением ожидает завершения этого проекта, так как устал от этого образа.

«Мне не очень нравится играть его. Не нравится груз ответственности. Это очень утомляет, и я с нетерпением жду окончания проекта», — подчеркнул актёр.

Аткинсон добавил, что может вернуться к другому своему популярному образу Эдмунда Блэкэддера из комедийного сериала «Чёрная гадюка». Однако актёр отметил, что Блэкэддер стал воплощением творческой энергии, которая была у создателей сериала в 80-х годах, поэтому он не уверен, что получится повторить этот успех спустя 30 лет.