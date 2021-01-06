Улан-Удэ, 6 января, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Жители столицы Бурятии Улан-Удэ жалуются на «беспредел» с ценами на дрова. Как пишут горожане в соцсетях, по сравнению с прошлым годом твёрдое топливо подорожало практически в два раза.

Юрий Кугач. Дрова под снегом. 1957

«Обращаюсь к мэру, главе республики, кто проконтролирует цены на дрова. Полный беспредел. Это такой же товар первой необходимости для нашего региона, как хлеб и масло подсолнечное», — сообщает местный житель.

Как отмечается, четыре кубометра дров обходятся в настоящее время в 11−12 тыс. рублей. Пользователи призывают жителей искать другие варианты, не поддерживая «бессовестных» продавцов.

Добавим, что вопрос о стоимости твёрдого топлива является актуальным для большого количества горожан, поскольку, только по официальным данным, вокруг Улан-Удэ насчитываются десятки тысяч частных домов. По неофициальным, их может быть ещё больше, учитывая, что многие дома построены самовольно.

Огромный частный сектор также считается одним из главных факторов загрязнения воздуха города. Как сообщало ИА REGNUM, проблему предлагается решать в том числе путём перевода на отопление газом или электричеством. Однако в руководстве региона отметили, что газ получится дороже дров.

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