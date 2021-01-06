Москва, 6 января, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

Напомним, что ещё в минувшем году российский лидер предложил поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для тех граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. При этом повышенному налогообложению подлежит только та часть дохода, который превышает порог в 5 млн рублей.

Вырученные от повышения налога средства, а это порядка 60 млрд рублей в год, будут тратиться на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе для тяжелобольных детей.

Согласно указу президента, главой Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, который также получил название «Круг добра», назначен основатель первого детского хосписа в стране протоиерей Александр Ткаченко.

Ткаченко пояснил, что Министерство здравоохранения России обеспечивает детей лекарственными препаратами, которые уже зарегистрированы в Российской Федерации, а новый Фонд создается для того, чтобы решать задачи по закупке дорогостоящих и незарегистрированных в Российской Федерации лекарств, так как государственные учреждения такие лекарства закупать не могут.

Предполагается, что организационно-правовая форма Фонда позволит обеспечить максимальную оперативность в работе с пациентами и быстро закупать необходимые лекарственные препараты для тяжелобольных детей.

Также Ткаченко рассказал, что в список пациентов, страдающих редкими заболеваниями, вошло более 9 тысяч детей. Для их лечения определено порядка 50 наименований препаратов.

В Фонде будут работать 45 человек. Это специалисты, которые будут обрабатывать заявки и помогать оформлять документы, а также сотрудники с высшим медицинским образованием и опытом работы с орфанными болезнями.