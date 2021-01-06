Москва, 6 января, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В России за сутки выявили 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Такие данные 6 января опубликовал Оперштаб.

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Как уточняется, в 11% случаев не было клинических проявлений болезни.

Лидером среди регионов РФ по заболеваемости остаётся Москва — 5142. Далее следует Санкт-Петербург (3341 случай за сутки) и Московская область (1097 случаев).

Медики призывают вызывать врача, если есть любые симптомы ОРВИ.

Добавим, накануне, 5 января, в РФ выявили 24 246 новых случаев COVID-19.