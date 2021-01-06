Москва, 6 января, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

Фонд будет располагаться в Москве. Его возглавит основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко.

В тексте указа сказано: «Деятельность Фонда и формирование его имущества осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Экспертному совету фонда предстоит утверждать перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний и перечень категорий детей с указанными заболеваниями.