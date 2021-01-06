Иркутск, 6 января, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В ходе совещания по социальным вопросам, которое накануне, 5 января, провёл президент России Владимир Путин, глава Приангарья Игорь Кобзев доложил о том, как идет стройка и восстановление инфраструктуры в городах, наиболее пострадавших от летнего паводка 2019 года.

Яков Вебер. Наводнение. 1926

«Деньги выделены. Но для людей важен результат. Как вводятся социальные объекты, как предоставляется новое жилье? Что удалось сделать и какие задачи вы видите на перспективу?» — спросил Путин главу региона.

Игорь Кобзев отметил, что в прошлом году из-за пандемии решать поставленные задачи пришлось в непростых условиях. Тем не менее большинство поручений уже выполнены. Введено в эксплуатацию 126 жилых домов, что составляет более 60% запланированных, в том числе с использованием средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 1,3 млрд рублей по программе строительства жилья для граждан, пострадавших от грунтовых вод.

В 2020 году на выделенные 1,3 млрд рублей было построено 489 жилых помещений, в том числе 223 — для льготников. Еще 67 помещений будут достроены в первом квартале 2021 года. Также совместно с Минстроем РФ составлены программы восстановления инфраструктуры на несколько лет вперед.

«Владимир Владимирович, мы просим Вас рассмотреть возможность продолжения соответствующей программы», — сказал губернатор.

На сегодняшний день восстановлено или построено на пострадавших от наводнения территориях 60 объектов социального значения. Работы будут продолжены в этом и следующем году. Игорь Кобзев отметил, что в 2021 году правительство региона особое внимание будет уделять Нижнеудинску.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года после продолжительных дождей Иркутскую область накрыло двумя волнами паводка. Они подтопили в обшей сложности более 10 800 жилых домов, из которых более 5,4 тыс. были полностью разрушены.

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Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье и лично решал проблемы пострадавших. Также поручения были даны соответствующем федеральным ведомствам и властям региона. Не сразу, но проблема с восстановлением всей необходимой инфраструктуры стала решаться. И к концу 2020 года новые власти региона заявили, что выполнили почти все задачи, поставленные президентом РФ.

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Буквально в последних числах декабря был сдан в эксплуатацию новый дом для железнодорожников в Тулуне. Всего по этой программе ОАО «РЖД» построены четыре 25-квартирных дома: три в Тулуне и один в Нижнеудинске. Общий объём инвестиций составляет около 650 млн рублей.

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