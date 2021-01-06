Санкт-Петербург, 6 января, 2021, 10:52 — ИА Регнум. За три январских ночи нового года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские проверили порядка одной тысячи водителей, десятая часть из которых находилась в состоянии опьянения. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна в центре Петербурга

Правоохранительные органы с 3 по 5 января проводили на улицах города и области масштабную операцию по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«В проверке были задействованы десятки экипажей ДПС при содействии нарядов патрульно-постовой службы полиции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, бойцов отряда спецназначения «Гром» УНК ГУ МВД России и мобильных медицинских лабораторий», — рассказали в ведомстве.

В общей сложности в ходе мероприятий проверено порядка одной тысячи автомобилистов. Более 110 из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом трое задержанных автолюбителей ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

«В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ», — отметили в Главке МВД.