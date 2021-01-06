Москва, 6 января, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В 2021 году, США придется пересмотреть отношения с Израилем, Турцией, Саудовской Аравией и Ираном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов, рассуждая о перспективах 2021 года.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Насколько Байден сможет изменить политику США на Ближнем Востоке сказать довольно сложно, — сказал политолог. — Здесь есть несколько ключевых игроков с которыми США надо либо пересмотреть отношения, либо расставить новые акценты. Речь идет об Израиле, Турции и Саудовской Аравии и Иране. Очевидно, что Байден не сможеть сдать назад в вопросе с переносом посольства. Но, тем не менее, стоит ждать более сбалансированной политики в отношении арабо-израильских отношений, палестино-израильского конфликта. И для Байдена будет сложной дилемма выстраивания отношений с Турцией, поскольку в настоящий момент они находятся в состоянии очень серьезного кризиса. Сможет ли Байден разрешить этот кризис таким образом, чтобы улучшить отношения? Мне кажется, что здесь возможен обратный вариант, при котором будет взят курс на смену режима в Турции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, команде кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена посоветовали пересмотреть стратегию национальной безопасности страны.