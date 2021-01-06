Усолье-Сибирское, Иркутская область, 6 января, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Иркутской области на территории Тельминского муниципального образования Усольского района и населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района вводится режим функционирования «повышенная готовность» из-за вышедшей из берегов реки Ангары. Как сообщает сегодня, 6 января, сайт регионального ГУ МЧС РФ, причиной зимнего паводка стало становление ледостава, в результате чего возможны колебания уровней воды до 1−1,5 метров.

МЧС Гидрологическая обстановка на реке Ангаре находится на особом контроле

Накануне, 5 января, на территории города Усолье-Сибирское, в районе полуострова Варничный, произошло подтопление пониженного участка дороги, связывающей городскую черту с полуостровом. В превентивных целях Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсовРФ принято решение о снижении сбросных расходов на Иркутском гидроузле с 23:30 5 января на 300 м3/с до показателя 2200 м3/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь пришли аномальные морозы. Накануне, 5 января, ночная температура воздуха в Приангарье составляла ниже — 29 °C.