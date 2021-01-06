Челябинск, 6 января, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Новые 298 случаев заражения коронавирусом выявили в Челябинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

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Среди новых заражённых — один школьник. Всего в области подтверждено уже 37 924 случая выявления коронавируса. В регионе зафиксировано 13 348 больных COVID-19.

Для сравнения, 5 января 2020 года, согласно данным федерального оперативного штаба, было зафиксировано 302 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Свердловской области 5 января зарегистрировали 392 случая заражения коронавируса.