Москва, 6 января, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса в 2021 году в Российской Федерации может развиваться по двум сценариям. Об этом сегодня, 6 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнения ряда ученых.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Они сходятся во мнении, что если коронавирус в России не будет мутировать, то эпидемия сойдет на нет после того, как у большей части населения появится иммунитет. Однако если коронавирус будет мутировать, то он станет похожим на грипп, и тогда каждый год нужна будет новая вакцина.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский подчеркивает, что первый сценарий развития пандемии в 2021 году возможен только при условии, что существенных мутаций коронавируса не будет. Это значит, что после массовой вакцинации и перенесения заражения частью населения, коронавирус будет побежден.

Куда более худший сценарий — это существенные мутации коронавируса. Тогда он войдет в наш обиход как вирус гриппа.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — рассказал Вознесенский.

Пока точно нельзя сказать, какой из этих двух сценариев реализуется.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что в любом случае в 2021 году должен произойти спад заболеваемости. Первоначальный спад должен идти где-то до конца февраля, затем может быть некоторый всплеск, поэтому в весенний период надо быть очень внимательными.

Все специалисты возлагают большие надежды на вакцинацию. Однако для того, чтобы она стала действительно массовой, необходимо масштабировать производство вакцин.