В Хакасии ожидаются морозы до -45°С
Абакан, 6 января, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Аномальные морозы прогнозируются в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мороз
По данным Хакасского гидрометцентра, 6−7 января в регионе местами ожидаются сильные морозы. Ночью столбики термометров могут опуститься до — 40°.-45°С.
В Абакане с 5 по 9 января прогнозируются аномальные морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 12 и более градусов.
Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее об аномальных морозах предупредили омичей.
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