Абакан, 6 января, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Аномальные морозы прогнозируются в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

По данным Хакасского гидрометцентра, 6−7 января в регионе местами ожидаются сильные морозы. Ночью столбики термометров могут опуститься до — 40°.-45°С.

В Абакане с 5 по 9 января прогнозируются аномальные морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 12 и более градусов.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об аномальных морозах предупредили омичей.

Читайте также: Омичей предупредили об аномальных морозах