Чэнду, Китай, 6 января, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Первая операция по пересадке произведённого в Китае искусственного сердца прошла в городе Чэнду провинции Сычуань. Об этом сообщает газета China Daily.

marionbrun Операция

Пациентом, получившим произведённое в Китае искусственное сердце, стал 42-летний мужчина с дистанционной кардиомиопатией в конечной стадии. Операция проходила в Народной больнице провинции Сычуань.

Операция прошла в ноябре 2020 года, сейчас пациент готовится к выписке. Директор отделения кардиохирургии Народной больницы провинции Сычуань Хуан Кели рассказал, что пациент сможет вернуться к нормальной жизни, включая вождение автомобиля и походы по магазинам.

Изготовленное в Китае искусственное сердце состоит из двух частей. Одна часть, состоящая из искусственного кровеносного сосуда и насоса для крови, трансплантируется в грудную клетку. Также используется внешний контролер. Хуан Кели рассказал, что следующими этапом совершенствования этого устройства станет работа по его уменьшению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве провели первую в России имплантацию искусственного желудочка сердца нового поколения.