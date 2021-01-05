Лондон, 6 января, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Резкий рост мировых цен на нефть вызван добровольными сокращениями добычи, которые взяла на себя Саудовская Аравия, 5 декабря сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если есть способ описать, что это добровольное сокращение означает для рынка, то «счастливый час» — вполне подходящий термин» , — заявил стратег Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря представители ОПЕК+ возобновили переговоры по сокращению добычи. Саудовская Аравия обязалась обеспечить дополнительное сокращение своей добычи на миллион баррелей в сутки в феврале и марте.

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