Москва, 5 января, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Решение лауреата Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинуть на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена вызвало реакцию в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё отношение 5 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наверное, никак не могут посадить вот и придумали как приманить», — написал Али И.

Многие комментаторы пришли к выводу, что власти США не допустят того, чтобы данную премию получили те, по чьей вине были рассекречены многие тайные материалы, а также нанесён серьёзный ущерб репутации Вашингтона в «глазах всего мира».

«Сомневаюсь. Они раскрыли военные преступления США и что? Кто-то за них извинился, было расследование, виновные наказаны? Всем по-барабану. Оказалось, что информация о преступлениях — государственная тайна. Они Михаила Горбачева наградили за развал СССР. Вот это миротворец, сколько сразу военных конфликтов возникло на территории бывшего СССР. И главное, эти конфликты никуда не денутся. Они будут тлеть и ждать своего часа. Так что давно известно, за что сегодня дают премии», — написал Гоша Б.

Некоторые пользователи отметили, что данная номинация не несёт никаких серьёзных изменений. Они уверены, что Нобелевская премия превратилась в ширму, которая не отражает той сути, которая закладывалась в данную награду ранее.

«США этого не допустят. Так что выдвигайте кого угодно и сколько угодно. Нобелевская премия давно уже превратилась в цирк», — считает Александр И.

Нашлись и те комментаторы, которые пришли к мнению, что данные личности не заслуживают того, чтобы удостоиться Нобелевской премии мира. По их видению, они являются предателями интересов собственной страны.

«Не дело это — головы Иуд венцом украшать. Это их личный выбор, но не героизм», — поделился мнением Vladimir S.

Напомним, 5 января лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена.