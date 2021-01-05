Москва, 5 января, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он победит в восьми штатах страны, в которых были оспорены результаты президентских выборов, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 5 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Победители

«Его сольют наверно, чем больше проходит время со дня выборов, тем слабее станут его доводы о массовых фальсификациях, но подождем, время покажет», — написал Berkinbay B.

Часть пользователей оказалась ошарашена подобным заявлением Трампа. Они считают, что данный политик попросту не умеет проигрывать и не способен достойно покинут свой пост.

«О Боже! Даже проигрывать достойно не умеет. Никакой гордости!», — поделилась мнением Юлия Н.

Другие же наоборот, высоко оценили стремление действующего президента США до конца бороться за право оставаться на своей должности.

«Вот неугомонный! Но, чисто по-человечески, такому характеру можно позавидовать: сила воли, неутомимость, ясность цели. Неплохой набор личностных качеств для успеха в жизни», — считает Svetlana R.

Тем не менее, нашлись и те, кто оказался уверен в том, что Трамп сделал намного больше, чем просто победил на президентских выборах. По их мнению, он сумел вскрыть всю «грязную суть американской политики».

«Трамп уже выиграл в глазах всего передового человечества, обнажив прогнившую верхушку мнимой демократии в США. Президенты приходят и уходят, но историческая правда — это навсегда», — пишет Oksana T.

Напомним, 5 января действующий президент США Дональд Трамп оспорил результаты президентских выборов в восьми штатах, где он, по официальным данным, проиграл демократу Джозефу Байдену, и пообещал своим сторонникам победу в данных регионах.