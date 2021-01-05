Почти 180 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки — Минобороны РФ
Москва, 5 января, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Очередную колонну с беженцами, которые возвращаются с территории Армении в свои дома в Нагорном Карабахе, сопроводили российские миротворцы. Об этом сообщает во вторник, 5 января, пресс-служба Минобороны РФ.
Минобороны России
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения
«Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 178 человек», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что уже 47 653 беженцев вернулись в Нагорный Карабах в места постоянного проживания.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с министром культуры Анаром Керимовым заявил, что город Шуша в Нагорном Карабахе станет культурной столицей Азербайджана.
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