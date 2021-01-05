Вена, 5 января, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Следующее заседание стран — членов ОПЕК+ состоится 4 марта, заявили 5 января в секретариате ОПЕК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Отмечается, что заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) пройдёт 3 февраля и 3 марта.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5,9 млн баррелей в сутки, до 95,9 млн б/с.

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