Названа дата следующего заседания ОПЕК+
Вена, 5 января, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Следующее заседание стран — членов ОПЕК+ состоится 4 марта, заявили 5 января в секретариате ОПЕК.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ОПЕК
Отмечается, что заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) пройдёт 3 февраля и 3 марта.
Как передавало ИА REGNUM, 3 января генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5,9 млн баррелей в сутки, до 95,9 млн б/с.
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