Калуга, 5 января, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 января на совещании с членами Правительства РФ и главами регионов отметил положительный опыт Калужской области по поддержке института приемной семьи. Об этом написал в социальной сети калужский губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Владислав Шапша принял участие в совещании Владимира Путина с членами Правительства России и главами регионов

«Рассказал главе государства о работе по устройству детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, в семьи. Сейчас 91% таких детей воспитываются в семьях. Большое внимание уделяется подбору, подготовке, сопровождению и поддержке приемных родителей и опекунов. Всё это делаем для того, чтобы жизнь в новой семье была наполнена для ребенка радостью, теплом и заботой», — написал на своей странице «ВКонтакте» Владислав Шапша.

На совещании у Путина с главами регионов, Калужская область также названа в числе лучших в стране по организации горячего питания школьников. С 1 сентября 2020 года все учащиеся 1−4 классов, и в городской, и в сельской местности Калужской области получают качественное бесплатное питание. Дополнительно за счет средств областного и местных бюджетов питанием обеспечены учащиеся 5−9 классов из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели в год выделяется порядка 200 млн рублей. В рамках встречи губернатор Владислав Шапша обратился к президенту России с просьбой оказать поддержку в дальнейшей работе по модернизации оборудования школьных столовых.