Москва, 5 января, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в стране вводится третий национальный карантин из-за пандемии коронавирус, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё отношение 5 января в социальной сети Facebook.

Tim Dennell Шеффилд, Великобритания

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»За этими локдаунами скрывается совершенно другое. Поэтому они имеют смысл иной и не всем он понятен», — пишет Olga C.

Многие комментаторы пришли к выводу, что тот вариант карантина, который предлагает правительство Великобритании, является малоэффективным. По их мнению, необходимо обратить внимание на опыт Китая в данном вопросе.

«Локдаун имеет смысл только в китайском варианте, без магазинов, работы, перемещений и с тотальным тестированием. Остальное только злит население и рушит экономику», — считает Elena V.

Некоторые пользователи поделились актуальной ситуацией в Британии. Они отмечают, что жизнь в Британии действительно почти остановилась.

«С марта месяца сын не работает, гостиницу закрыли, людей сократили. Дочка работает пока удалённо», — поделилась Татьяна М.

Ряд пользователей выразили надежду на то, что разработанные вакцины всё-таки окажут позитивное воздействие и миру удастся преодолеть пандемию коронавируса уже в ближайшее время.

«Остаётся надеяться, что хоть какая-то вакцина поможет», — написала Mira S.

Напомним, 4 января британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального карантина из-за пандемии коронавируса.