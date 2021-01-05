Санкт-Петербург, 5 января, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге к настоящему привито от коронавируса более семи тысяч жителей. Из них 262 человека полностью завершили цикл вакцинации. За 4 января в городе привито 733 человека. В Петербург поступило 22 692 доз вакцины.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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Как сообщил 5 января губернатор города Александр Беглов, в первую очередь прививают медиков, учителей, сотрудников силовых ведомств. С конца декабря открыта запись на прививку для пожилых людей. Вчера была привита первая группа журналистов — 30 человек.

«Прививочные пункты полностью приспособлены для приема посетителей и хранения вакцины», — уточнил Беглов.

По его словам, в городе отлажена схема амбулаторной помощи пациентам с COVID-19.

«Нагрузка на врачей большая. На каждого в смену приходится 25−30 пациентов. Город закупил для поликлиник новые автомобили, все необходимые средства защиты для медиков, лекарства, которые доставляют пациентам. Также по единому номеру 122 организован прием вызовов врачей из поликлиник и «скорой помощи», — подчеркнул губернатор.

Поликлиники обеспечивают бесплатными лекарствами инфицированных коронавирусом. Препараты выдаются непосредственно после осмотра и определения схемы лечения. В исключительных случаях пациент получает препарат на следующий день.

Сформирована группа специалистов из 10 человек, которые ежедневно обзванивают наблюдаемых пациентов. Прием вызовов ведут 14 операторов. Для квартирных посещений привлечено шесть автомобилей.