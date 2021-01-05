Вашингтон, 5 января, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал не отдавать Белый дом кандидату в президенты от Демпартии Джо Байдену.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Победители

Во время выступления в штате Джорджия Трамп заявил, что считает недопустимой ситуацию, при которой у него «отбирают победу, несмотря на огромный перевес по результатам голосования».

Он намерен устроить «адскую битву» за пост главы государства, если демократы «захватят» сенат и Белый дом.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США прошли в начале ноября 2020 года. Согласно официальным данным, победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Однако действующий глава государства республиканец Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы демократами и победил он, а вовсе не Байден. При этом уже проголосовали выборщики, а 6 января должно состояться заседание обеих палат Конгресса, на котором победа Байдена должна быть утверждена.

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