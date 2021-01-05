Ново-Огарево, Московская область, 5 января, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам призвал обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда, важнейшая задача», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что необходимо добиться снижения безработицы, а значит, дать людям стабильный заработок. Вопросы социальной и демографической политики, меры поддержки семей, детей и людей старших поколений были и остаются приоритетными, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 6,1% от экономически активного населения с 6,3% в предыдущем месяце.

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