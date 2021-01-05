Калуга, 5 января, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 5 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Обнинска 1937 года рождения, житель Боровского района 1957 года рождения и житель Малоярославецкого района 1962 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 184 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.