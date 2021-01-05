Калуга, 5 января, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 167 человек за последние сутки, сообщает 5 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 4 января, в регионе было зарегистрировано 166 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 21 тыс. 889 человек, 1445 человек находятся на лечении, 20 тыс. 260 человек выздоровели, 184 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (267), в Обнинске (133), в Кировском районе (99) и в Боровском районе (96).