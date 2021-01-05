Ново-Огарево, Московская область, 5 января, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Важно не только отговорить женщину делать аборт, но и создать условия, чтобы помочь поставить ребенка на ноги, заявил 5 января президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Как мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в этом, просто уговорить женщину не делать аборт — это, конечно, важно, — сказал глава государства. — Но что ещё важнее — необходимо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребёнка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильём».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент России Владимир Путин заявил о настоятельной необходимости принять меры для изменения демографической ситуации в стране.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что значительная часть демографических проблем России можно решить за счёт значительного ограничения абортов. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, такие меры могут к 2030 году привести к увеличению населения России на 10 млн человек.

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