Вашингтон, 5 января, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Представители Российской Федерации и Саудовской Аравии, которые договорились не увеличивать добычу нефти в феврале, достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+. Об этом 5 января пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что представители двух стран договорились сохранить действующие ограничения на добычу черного золота в феврале в полном объеме, а наращивать объемы добычи планируется начать в марте.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5,9 млн баррелей в сутки, до 95,9 млн б/с.

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