Киев, 5 января, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» появится первой на Украине, считает председатель Национальной медицинской палаты страны Сергей Кравченко.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

"Первой появится вакцина «Спутник V». Не будет никакой китайской вакцины на территории Украины в ближайшее время по причине того, что нас в очередной раз обманули», — сказал он изданию Шарий.net.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря стало известно о том, что министерство охраны здоровья Украины заключило контракт на поставки 1,9 млн доз вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Эксперты считают, что это был шаг отчаяния со стороны Киева — «поскольку, как оказалось, Украину настолько ценят наши «ментальные братья», что даже и близко не подпустили к переговорам о поставках препарата в обозримом будущем».

Читайте также: Шаг отчаяния? Эксперт объяснил внезапную закупку Украиной китайской вакцины